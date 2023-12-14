اليابان: استقالة ثلاثة وزراء بعد فضيحة احتيال مالي داخل الحزب الحاكم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا) - قدّم ثلاثة وزراء يابانيين استقالتهم، صباح اليوم الخميس، في أعقاب إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، عزمه التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل حزبه.
وحسب وكالة الأنباء اليابانية (يونهاب)، أفادت تقارير إعلامية يابانية، أن الوزراء الذين استقالوا ، هم وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا.
وأفادت وسائل إعلام محليّة أمس الأربعاء، بأن النيابة العامة تحقق في حدوث عمليات احتيال مالي، نفذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، والذي يحكم البلاد منذ عام 1995.
ورفض البرلمان اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة، إذ يحظى الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان بكلا مجلسيه.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
14/12/2023 10:35:28
MENAFN14122023000117011021ID1107594434
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