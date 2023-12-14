اليابان: استقالة ثلاثة وزراء بعد فضيحة احتيال مالي داخل الحزب الحاكم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا) - قدّم ثلاثة وزراء يابانيين استقالتهم، صباح اليوم الخميس، في أعقاب إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، عزمه التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل حزبه.

وحسب وكالة الأنباء اليابانية (يونهاب)، أفادت تقارير إعلامية يابانية، أن الوزراء الذين استقالوا ، هم وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا.

وأفادت وسائل إعلام محليّة أمس الأربعاء، بأن النيابة العامة تحقق في حدوث عمليات احتيال مالي، نفذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، والذي يحكم البلاد منذ عام 1995.

ورفض البرلمان اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة، إذ يحظى الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان بكلا مجلسيه.

-- (بترا)

رصد/رس/أ م/ب ط

14/12/2023 10:35:28