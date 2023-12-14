مكافحة الأوبئة والجمعية العلمية الملكية يعقدان ورشة توافقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا) - نظّم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، ورشة عمل توافقية ضمن مشروع المسح، بعنوان "تخطيط ومراجعة السياسات والاستراتيجات والخطط والبرامج وإجراءات العمل القياسية المتعلقة بخطط الاستعداد والتأهب والاستجابة لحوادث وطوارئ الصحة العامة".

وأكد رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، في كلمته الافتتاحية، بحسب بيان صادر عن المركز اليوم الخميس، أهمية المشروع الذي يندرج تحت جملة من النشاطات والفعاليات ضمن استراتيجية المركز للأعوام 2023-2025، والتي تهدف إلى دراسة واقع حال القوانين والأنظمة والتشريعات المعنية بالاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية ومدى فاعليتها، من أجل تحليل الثغرات لتعزيز ممارسات الصحة العامة في الأردن.

ودعا إلى توحيد الجهود الوطنية للخروج بخطة عمل وطنية منسقة بين الجميع ومنظومة استراتيجية واحدة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، منبثقة من مخرجات هذه الورشة التوافقية.

من جانبه، أكّد مدير مديرية الاستعداد والاستجابة للتهديدات والطوارئ ومدير المشروع، المهندس بلال اشتيات، أن الهدف الأهم لهذه الورشة هو تقييم وتعزيز القدرة على الاستجابة للصحة العامة، من خلال ربط القطاع الصحي بالقطاعات الأخرى في الدولة وتعزيز التعاون والتنسيق من أجل التأهب الشامل للطوارئ الصحية.

وبيّن أن التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة يشمل مجموعة من التدابير، أهمها الاستجابة الفورية إلى التعافي طويل الأجل والتخطيط للطوارئ، فالهدف هو التخفيف من الآثار قصيرة وطويلة الأجل للمخاطر على الصحة العامة.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات المعنية بالاستعداد والاستجابة والتعافي في حالات طوارئ الصحة العامة، لتضمينها في تقرير المشروع.

وحضر الورشة أطباء وخبراء ومختصون من وزارات الصحة والبيئة والداخلية والإدارة المحلية، والخدمات الطبية الملكية، والدفاع المدني، والقيادة العامة للقوات المسلحة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والمركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

-- (بترا)

وز/أ م/ب ط

14/12/2023 10:31:23