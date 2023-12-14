27 شهيدا بقصف إسرائيلي في رفح والاحتلال يواصل مجازره بمدن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 كانون الأول (بترا) - استشهد 27 فلسطينيا على الأقل، فجر اليوم الخميس، بمجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل مدنيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت مصادر فلسطينية، أن 27 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء استشهدوا، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بالقرب من مفترق الدخني وسط مدينة رفح. واشارت المصادر الى أن معظم ضحايا المجزرة الإسرائيلية الجديدة هم من عائلتي "أبو ضباع" و"أبو مطر".
من جهة اخرى، أدى قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على حي سكني في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات مكثفة على مدينة خانيونس، وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ69 ، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 18600 شهيد، ونحو 50600 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
-- (بترا)
رصد/رس/أ أ/ب ط
14/12/2023 10:24:43
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