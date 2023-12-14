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27 شهيدا بقصف إسرائيلي في رفح والاحتلال يواصل مجازره بمدن غزة

12/14/2023 4:28:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 14 كانون الأول (بترا) - استشهد 27 فلسطينيا على الأقل، فجر اليوم الخميس، بمجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل مدنيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت مصادر فلسطينية، أن 27 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء استشهدوا، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بالقرب من مفترق الدخني وسط مدينة رفح. واشارت المصادر الى أن معظم ضحايا المجزرة الإسرائيلية الجديدة هم من عائلتي "أبو ضباع" و"أبو مطر".
من جهة اخرى، أدى قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على حي سكني في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات مكثفة على مدينة خانيونس، وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الدرج والتفاح شرقي مدينة غزة.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ69 ، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 18600 شهيد، ونحو 50600 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
-- (بترا)
رصد/رس/أ أ/ب ط
14/12/2023 10:24:43

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