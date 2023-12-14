الرواشدة: الكهرباء الوطنية تباشر مشروع أتمتة بيانات وأعمال النظام الكهربائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا) - أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، اليوم الخميس، مباشرة الشركة بمشروع أتمتة بيانات وأعمال النظام الكهربائي بجهود دائرة العمليات التشغيلية، بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات في الشركة.
جاء ذلك خلال عرض قدمته دائرتا العمليات التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات في الشركة، تناول آلية عمل البرنامج وتطويره في مرحلته الأولى.
وأشاد الرواشدة، خلال العرض الذي تم في قاعة الدكتور هشام الخطيب، في مركز المراقبة والتحكم الوطني بحضور المساعدين للتشغيل وصيانة النقل والخدمات الفنية المساندة، بهذا الإنجاز لما له من أثر ايجابي في زيادة كفاءة أداء العمل، بما يحاكي استراتيجية الشركة واهتمامها في تطوير أعمال الدوائر الفنية بطريقة تواكب الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وتواصل الدائرتان أعمالهما في التحضير لتنفيذ المراحل اللاحقة من المشروع، وفقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.
-- (بترا)
م ف/أ م/ب ط
14/12/2023 10:06:08
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