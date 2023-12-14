بلدية اربد تمدد دوام مديرية الضريبة لغايات الاستفادة من الإعفاءات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 14 كانون الأول (بترا) - أعلنت بلدية اربد الكبرى عن تمديد دوام مديرية ضريبة الأبنية والأراضي لغاية الساعة الخامسة مساءً، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى نهاية العام، بالإضافة إلى دوام أيام الجمع والعطل الرسمية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.
وقال الناطق الإعلامي في البلدية غيث التل، إن هذا التمديد جاء بقرار من المجلس البلدي لإتاحة الفرصة للمواطنين والمكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب، والاستفادة من قرار مجلس الوزراء بإعفاء ما نسبته 70 بالمئة من قيمة الغرامات المفروضة.
-- (بترا)
م.ق/أ م/ب ط
14/12/2023 09:37:20
MENAFN14122023000117011021ID1107594430
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