بلدية اربد تمدد دوام مديرية الضريبة لغايات الاستفادة من الإعفاءات

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 14 كانون الأول (بترا) - أعلنت بلدية اربد الكبرى عن تمديد دوام مديرية ضريبة الأبنية والأراضي لغاية الساعة الخامسة مساءً، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى نهاية العام، بالإضافة إلى دوام أيام الجمع والعطل الرسمية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

وقال الناطق الإعلامي في البلدية غيث التل، إن هذا التمديد جاء بقرار من المجلس البلدي لإتاحة الفرصة للمواطنين والمكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب، والاستفادة من قرار مجلس الوزراء بإعفاء ما نسبته 70 بالمئة من قيمة الغرامات المفروضة.

-- (بترا)

م.ق/أ م/ب ط

14/12/2023 09:37:20