الأردن يحصد المركز الأول بمسابقة أجمل طابع اورومتوسطي لعام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا) - أعلن اتحاد البريد الأورومتوسطي فوز الأردن بالمركز الأول (طابع جرش)، في مسابقة أجمل طابع لعام "2023" والتي نظمها الاتحاد.
وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الخميس، بدأت عملية التصويت منذ تاريخ 7 أيلول الماضي، واستمرت لغاية 28 تشرين الثاني الماضي، حيث حقق طابع البريد الأردني إقبالا على التصويت الذي كان بعنوان (المهرجانات الأورومتوسطية)، وحصل على المرتبة الأولى من أصل 23 دولة مشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأوضح البيان أن المشاركة الأردنية تعكس أهمية تواجد الأردن في نشاط الاتحاد البريدي، ويعكس الاهتمام بالمهرجانات في المنطقة الأورومتوسطية والرغبة في تسليط الضوء على نشر الثقافة الأردنية، من خلال هذه المهرجانات الموسمية التي تحتفي بالإبداع المحلي والعربي والإنساني.
-- (بترا)
غ ح/أ م/ب ط
14/12/2023 09:03:22
MENAFN14122023000117011021ID1107594429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.