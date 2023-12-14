الأردن يحصد المركز الأول بمسابقة أجمل طابع اورومتوسطي لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا) - أعلن اتحاد البريد الأورومتوسطي فوز الأردن بالمركز الأول (طابع جرش)، في مسابقة أجمل طابع لعام "2023" والتي نظمها الاتحاد.

وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الخميس، بدأت عملية التصويت منذ تاريخ 7 أيلول الماضي، واستمرت لغاية 28 تشرين الثاني الماضي، حيث حقق طابع البريد الأردني إقبالا على التصويت الذي كان بعنوان (المهرجانات الأورومتوسطية)، وحصل على المرتبة الأولى من أصل 23 دولة مشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأوضح البيان أن المشاركة الأردنية تعكس أهمية تواجد الأردن في نشاط الاتحاد البريدي، ويعكس الاهتمام بالمهرجانات في المنطقة الأورومتوسطية والرغبة في تسليط الضوء على نشر الثقافة الأردنية، من خلال هذه المهرجانات الموسمية التي تحتفي بالإبداع المحلي والعربي والإنساني.

-- (بترا)

غ ح/أ م/ب ط

14/12/2023 09:03:22