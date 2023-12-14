الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة
التاريخ
12/14/2023 4:28:31 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الأول (بترا) - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس بمقتل ضابط من المدرعات في معارك قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الرد على استهداف المدنيين.
ووفق هيئة البث الاسرائيلية، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 445، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
رصد/رس/ب ط
14/12/2023 08:11:16
MENAFN14122023000117011021ID1107594428
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