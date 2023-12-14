الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا) - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس بمقتل ضابط من المدرعات في معارك قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الرد على استهداف المدنيين.

ووفق هيئة البث الاسرائيلية، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 445، منذ 7 تشرين الأول الماضي.

-- (بترا)

رصد/رس/ب ط

14/12/2023 08:11:16