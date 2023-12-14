رشوان توفيق يشارك ضيف شرف فى مسلسل ألف ليلة وليلة.. رمضان 2024

MENAFN - Youm7) يشارك الفنان القدير رشوان توفيق كضيف شرف في مسلسل "ألف ليلة وليلة" للنجم ياسر جلال، المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، مشيرا أنه دور صعب على الرغم من صغر مساحته.

رشوان توفيق

مسلسل "ألف ليلة وليلة"من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

يذكر أن الفنان رشوان توفيق، ظهر مؤخرا أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024، وحرصه على الإدلاء بصوته في لجنته بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، معبرا عن سعادته البالعة بإقبال المواطنين على الانتخابات على مدار أيامها الثلاثة والتي استمرت من يوم الأحد وحتى الثلاثاء.