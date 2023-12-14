مارجوت روبي والدة جورج كلوني فى فيلم Ocean's 11 Prequel

MENAFN - Youm7) كسر النجم العالمي جورج كلوني صمته مؤخرًا بشأن التقارير التي تفيد بأن مارجوت روبي وريان جوسلينج يلعبان دور والديه في فيلم Ocean's 11 prequel.

جورج كلوني وابطال باربي





عندما سأله الناس عن شائعات لم شمل الزوجين باربي في فيلم الجريمة والإثارة، قال الممثل البالغ من العمر 62 عامًا: ""نعم!" مارجوت روبي هي والدتي..ريان جوسلينج هو والدي".

Oceans سيكون الجزء الخامس من سلسلة Ocean's 11، ومن المقرر أن يلعب ريان جوسلينج ومارجو روبي والدي كلا من جورج كلوني وساندرا بولوك، الذان قدما دوري "داني أوشين" و"ديبي أوشين".

ستدور أحداث Oceans في الستينات من القرن العشرين وستناول تدريب مارجو وريان لطفليهما على السرقة من الأغنياء، بينما يساعدهم فريق من المحتالين أيضًا.





وعلي جانب آخر أنكرت الممثلة العالمية مارجوت روبي أي فرص لتكملة محتملة لـ فيلم

Barbie ، حيث أثيرت شائعات عن تكملة للعمل لأول مرة عندما أجرت روبي مقابلة مع مجلة

TIME، قائلة إنها شاركت في محادثات حول جزء جديد.



وصرحت روبى في ذلك الوقت في ذلك الوقت: "يمكن أن تسير الأمور في مليون اتجاه مختلف من هذه النقطة".

في حوار جديد لـ روبى، صرحت قائلة:"أعتقد أننا وضعنا كل شيء في الفيلم، ولم نعمل على العمل لـ يكون سلسلة سينمائية، لقد وضعت جرينا جيرويج، لا أستطيع أن أتخيل ما سيحدث بعد ذلك".

وحصل الفيلم على إشادات من نقاد عالميين، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكى للغاية"، فيلم

Barbie

من بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

حصل الفيلم على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت "الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من

ComicBook، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

وتمت الإشادة بفيلم

Barbie

أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من

Variety

أن روبي وجوسلينج "وُلدا لعب أدوار باربي وكين".

أحداث فيلم

Barbie

تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.







