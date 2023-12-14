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طرح فيلم الإسكندراني لأحمد العوضى بالسينمات فى موسم رأس السنة

12/14/2023 4:28:17 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد صناع فيلم الاسكندراني للنجم أحمد العوضي المأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، لطرح العمل في السينمات المختلفة في يناير المقبل، لينضم إلى قائمة أفلام موسم رأس السنة، وذلك بعد الانتهاء من تصويره خلال الفترة الماضية ودخوله مراحل المونتاج والمكساج.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.


احمد العوضي من كواليس فيلم الاسكندراني

ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وبين خالد يوسف، إنما هو التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.

ويمثل فيلم الاسكندراني أيضا عودة عصام كاريكا لتلحين أغانى الأفلام بعد فترة طويلة من الغياب عنها، حيث يقوم بتلحين أغانى فيلم الإسكندرانى، ونشر كاريكا مؤخرا صورا تجمعه بالمخرج خالد يوسف وعلق قائلاً: "قريبا أغانى فيلم (الإسكندرانى) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات الشاعر رامى جمال، وألحان العبد لله".

وتابع عصام كاريكا: "عودة لأغانى الأفلام بعد فترة طويلة، ده الفيلم رقم 43 فى تاريخى إن شاء الله، الفيلم بطوله أحمد العوضى وزينة، فيلم محترم بجد".







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