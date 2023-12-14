مد فترة محاكمة جوناثان ماجورز لثلاثة أسابيع بسبب فيديو.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) استراح الدفاع بعد أن سمح القاضي مايكل جافي بالإفراج عن الأدلة المتعلقة بالادعاءات التي قدمتها جريس جباري ضدالممثل العالمى جوناثان ماجورز ، بما في ذلك الرسائل النصية والصور الفوتوغرافية واللقطات وتسجيل الممثل الذي يطلق على نفسه اسم "الرجل العظيم".

جوناثان ماجورز





تم اتخاذ القرار يوم الأربعاء الماضى، حيث تظهر الرسائل النصية، التي يزعم أنها بين السيدة جباري والسيد ماجورز، الممثل وهو يثني صديقته السابقة عن الذهاب إلى المستشفى بعد مشاجرة مزعومة في سبتمبر 2022.

وهذه الحادثة منفصلة عن تلك التي وقعت في 25 مارس الماضى والتي هي محور المحاكمة.

وقال ماجورز: "أخشى أنه ليس لديك أي تصور عما يمكن أن يحدث إذا ذهبت إلى المستشفى، سيطرحون عليك أسئلة، وبما أنني لا أعتقد أنك تحمينا فعليًا، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيق حتى لو كذبت واشتبهوا في شيء ما."

وفي التسجيل، يمكن سماع ماجورز وهو يقول لصديقته السابقة إنه يحتاج إلى "امرأة عظيمة" مثل ميشيل أوباما أو كوريتا سكوت كينج.

وتظهر لقطات المراقبة التي تم نشرها الزوجين وهما يتشاجران في شوارع نيويورك، ومن ثم أطلق القاضي جافي أيضًا سراح تسجيل مكالمة 911 الذي وضعه الممثل ليلة الحادث المزعوم.

وكان من المتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعين لكنها قد تمتد إلى أسبوع ثالث.



