Thursday, 14 December 2023 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مد فترة محاكمة جوناثان ماجورز لثلاثة أسابيع بسبب فيديو.. اعرف التفاصيل

12/14/2023 4:28:17 AM
(MENAFN- Youm7) استراح الدفاع بعد أن سمح القاضي مايكل جافي بالإفراج عن الأدلة المتعلقة بالادعاءات التي قدمتها جريس جباري ضد
الممثل العالمى جوناثان ماجورز ، بما في ذلك الرسائل النصية والصور الفوتوغرافية واللقطات وتسجيل الممثل الذي يطلق على نفسه اسم "الرجل العظيم".


جوناثان ماجورز


تم اتخاذ القرار يوم الأربعاء الماضى، حيث تظهر الرسائل النصية، التي يزعم أنها بين السيدة جباري والسيد ماجورز، الممثل وهو يثني صديقته السابقة عن الذهاب إلى المستشفى بعد مشاجرة مزعومة في سبتمبر 2022.

وهذه الحادثة منفصلة عن تلك التي وقعت في 25 مارس الماضى والتي هي محور المحاكمة.

وقال ماجورز: "أخشى أنه ليس لديك أي تصور عما يمكن أن يحدث إذا ذهبت إلى المستشفى، سيطرحون عليك أسئلة، وبما أنني لا أعتقد أنك تحمينا فعليًا، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيق حتى لو كذبت واشتبهوا في شيء ما."

وفي التسجيل، يمكن سماع ماجورز وهو يقول لصديقته السابقة إنه يحتاج إلى "امرأة عظيمة" مثل ميشيل أوباما أو كوريتا سكوت كينج.

وتظهر لقطات المراقبة التي تم نشرها الزوجين وهما يتشاجران في شوارع نيويورك، ومن ثم أطلق القاضي جافي أيضًا سراح تسجيل مكالمة 911 الذي وضعه الممثل ليلة الحادث المزعوم.

وكان من المتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعين لكنها قد تمتد إلى أسبوع ثالث.








MENAFN14122023000132011024ID1107594423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث