طريقة عمل طاجن السبانخ باللحمة المفرومة ودبس الرمان

(MENAFN
- Youm7)
السبانخ من أكثر الأطعمة الغنية المفيدة التي لاغني عنها في أطباق السفرة، لذا فهي من الأكلات التي يفضل تقديمها للأطفال ، ونستعرض
خلال السطور التالية طريقة عم طاجن السبانخ باللحمة المفرومة على طريقة الشيف مي صيام.
طريقة عمل السبانخ طريقة عمل طاجن السبانخ باللحمة المفرومة: المكونات:
كيلو سبانخ
حزمة كسبرة خضراء
5
فصوص ثوم
2 بصلة
ملح
فلفل أسود
كزبرة جافة
نصف كيلو لحمة مفرومة وممكن ربع كيلو
2 بصلة مفرومة
ملح
فلفل أسود
رشة قرفة وحبهان مطحون
ملعقة صلصة كبيرة
ملعقتان دبس رمان
طريقة تحضير طاجن السبانخ بدبس الرمان:
حضري طاسة وضعيها على النار
قومي بتشويح البصل المفروم حتي يصبح لونة ذهبي
ضيفي اللحم المفروم ويقلب جيدا حتى يتغير لونه
ضيفي الملح والفلفل الأسود والحبهان والقرفة
اتركيها تتشرب جيدا ثم ضيفي لها الصلصة ودبس الرمان وتترك جانبا
حضري إناء آخر ثم يشوح البصل حتى يتغير لونه
يضاف الثوم ويقلب حتى تظهر رائحة الثوم
يضاف الكزبرة الجافة ويقلب جميعا
ثم يضاف أوراق السبانخ المغسولة والمقطعة و الكزبرة الخضراء و يقلب جيدا
يضاف كوب ماء وتترك كي تنضج
توضع السبانخ في طاجن وعليها اللحمة المفرومة
ويوضع كوب من الماء حتى تمتزج جميع الأطعمة معا
يدخل فرن حتى يتشرب
يزين بحبات الرمان أو حمص مسلوق
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