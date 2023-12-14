طريقة عمل طاجن السبانخ باللحمة المفرومة ودبس الرمان

السبانخ من أكثر الأطعمة الغنية المفيدة التي لاغني عنها في أطباق السفرة، لذا فهي من الأكلات التي يفضل تقديمها للأطفال ، ونستعرض

خلال السطور التالية طريقة عم طاجن السبانخ باللحمة المفرومة على طريقة الشيف مي صيام.

طريقة عمل السبانخ طريقة عمل طاجن السبانخ باللحمة المفرومة: المكونات:

كيلو سبانخ

حزمة كسبرة خضراء

5

فصوص ثوم

2 بصلة

ملح

فلفل أسود

كزبرة جافة

نصف كيلو لحمة مفرومة وممكن ربع كيلو

2 بصلة مفرومة

ملح

فلفل أسود

رشة قرفة وحبهان مطحون

ملعقة صلصة كبيرة

ملعقتان دبس رمان

طريقة تحضير طاجن السبانخ بدبس الرمان:

حضري طاسة وضعيها على النار



قومي بتشويح البصل المفروم حتي يصبح لونة ذهبي



ضيفي اللحم المفروم ويقلب جيدا حتى يتغير لونه



ضيفي الملح والفلفل الأسود والحبهان والقرفة

اتركيها تتشرب جيدا ثم ضيفي لها الصلصة ودبس الرمان وتترك جانبا



حضري إناء آخر ثم يشوح البصل حتى يتغير لونه



يضاف الثوم ويقلب حتى تظهر رائحة الثوم



يضاف الكزبرة الجافة ويقلب جميعا

ثم يضاف أوراق السبانخ المغسولة والمقطعة و الكزبرة الخضراء و يقلب جيدا



يضاف كوب ماء وتترك كي تنضج

توضع السبانخ في طاجن وعليها اللحمة المفرومة

ويوضع كوب من الماء حتى تمتزج جميع الأطعمة معا

يدخل فرن حتى يتشرب

يزين بحبات الرمان أو حمص مسلوق



