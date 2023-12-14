كونى جريئة وغامضة.. صفات تمكنك من كسب قلب رجل القوس

MENAFN - Youm7) قد يكون من الصعب جذب انتباه رجل القوس،لكن الأمر ليس مستحيلاً إشراك عقله وإقامة علاقة مبنية على الذكاء والسحر، فمن الصعب التقرب من رجل القوس بسبب طبيعته المغامرة وميله إلى العفوية. لأن شباب القوس عاطفيون وحيويون وجذابون تمامًا. لذلك، إذا كانت لديكِ مشاعر تجاه هذا الرجل، فيجب أن تكوني مفكرة مستقلة تشاركي نفس وجهة النظر التي تعجبكي. في تقريرنا التالى نقدم عدة نصائح وطرق للتعامل مع رجل القوس وفقًا لما ذكره موقع" pinkvilla".

رجل القوس.







1. أبقي الأمور غامضة

ابتعدى عن الأنظار وتجنبى أن تكونى متاحًا دائمًا لشريك القوس الخاص بك. لا تلعبي كل أوراقك مرة واحدة، ولا تجعلي هذا الرجل يرغب في معرفة كل شيء عنك إذا كنت تريدين الفوز بقلبه وعقله. لذا، إذا كان ذلك ممكنًا، تجنبي التخلي عن الكثير في وقت قريب.





2. انطلقي إلى البرية

انطلقى في أفعالك بحرية، ليس عليكى أن تفعلى ولكن إثبتى إنك تتحملى المغامرة والرحلة والمخاطر .





3. كونى مغامرة

من خلال تقديم خطط وأنشطة مثيرة للاهتمام يمكنكم القيام بها معًا، قد تعبرين له عن مدى نشاطك وشجاعتك. حتى الرحلات السريعة جدًا والرحلات اليومية قد يتم التخطيط لها لتعكس عفويتك ورغبتك في عيش حياة مثيرة.





4. كوني تحديًا

يستمتع مواليد القوس بالتحديات. كونه علامة تنافسية، يبحث هذا الرجل عن شريك يدفعه إلى تجربة أشياء جديدة في الحياة. سيكون رجل القوس سعيدًا إذا تمكنت من إقناعه بأنك فرد يمكنه تشجيع الفكر والتقدم والنمو.





5. أظهرى له ما حصلت عليه

الأشخاص الذين يتمتعون بمواهب محتملة وفريدة من نوعها هم من يجذبون مواليد برج القوس بشكل طبيعي . أظهر له صفاتك المميزة والمثيرة للاهتمام. هؤلاء الرجال يريدون أن ينظر إليهم. عندما يرى كل مهاراتك، سوف يعشقك أكثر بكثير.

6. كوني شجاعة وجريئة

يرغب هؤلاء الرجال في شريك شجاع لأنهم واثقون وجريئون. أي مشكلة قد يواجهها رجل القوس ستقابل بتوقع أن شريكته ستساعده على تجاوز الفترة الصعبة وتحفزه على الاستمرار. أظهر له جانبك الأكبر والصاخب مع الحفاظ على صدقك مع نفسك.











