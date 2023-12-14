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رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تتفقد مشروع الإسكان الأخضر بحدائق العاصمة

12/14/2023 4:28:12 AM
(MENAFN- Youm7) قامت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بزيارة تفقدية لمشروع الإسكان الأخضر الجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة حدائق العاصمة، بهدف متابعة الأعمال الجارية بالمشروع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.



ورافقها في الجولة المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتورة هند فروح، نائب رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، والمهندس أحمد إسماعيل، بوحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، ونواب رؤساء أجهزة العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومسئولو الإشراف على مشروع الإسكان الأخضر.



واستهل مسئولو الإسكان الزيارة، بالاطلاع على عرض عن الموقف التنفيذي، ونسب الإنجاز لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الأخضر بباقي المدن الأخرى من خلال نواب رؤساء أجهزة المدن الأخرى المشاركين بالزيارة.



وخلال الزيارة، وجهت مي عبدالحميد، مسئولي المشروع بالتنبيه على الشركات العاملة بالمواقع، ضرورة زيادة نسب الإنجاز بعمارات مشروع الإسكان الأخضر بالمدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة.



وانتقلت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومرافقوها، إلى منطقة مشروع الإسكان الأخضر، لتفقد الأعمال على أرض الواقع،، لافتةً إلى أن المشروع يأتي استكمالاً لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة ضمن مدن الجيل الرابع التي تراعي معايير الاستدامة.



وأشارت "عبدالحميد "، إلى أن ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ، لتقليل الانبعاثاث الكربونية، والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية التى توفر ٢٠٪؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية، لاستخدامها
فى رى المسطحات الخضراء.




وأوضح المهندس عمار مندور، أنه جارٍ حالياً إنشاء ٩٠٠٠ وحدة سكنية بـ ٤٠٢ عمارة بمشروع الإسكان الأخضر بالمدينة، ويشارك فى التنفيذ أكثر من ٥٠ شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال، تحت إشراف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.



وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقى للاستفادة من ظلال الأشجار، واستخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بطول حوالى أكثر من ٥ كم بمختلف المناطق.




وأكد " مندور "، أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة بالطرق والإسكان والمرافق بمشروع الإسكان الأخضر للتنبيه على ضرورة توفير الخامات اللازمة للمشروع، لسرعة إنهاء الأعمال.












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