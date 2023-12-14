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رئيس هيئة المحطات النووية: مصر دولة رائدة فى مجال الطاقة الذرية

12/14/2023 4:28:12 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن مصر ليست دولة وافدة فى مجال الطاقة الذرية وإنما تعد من الدول الرائدة في هذا المجال حيث إن مصر لديها أقدم مفاعل بحثي فى أنشاص تديره هيئة الطاقة الذرية، موكدا أن مصر تعتبر دولة وافدة فى مجال الطاقة النووية.



وأضاف الوكيل خلال الموتمر الصحفى على هامش أعمال المنتدى الرابع للصناعة النووية في مصر، أن الدولة حريصة على توطين الصناعة النووية فى تنفيذ مشروع الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلى بالوحدة الاولى والثانية تتراوح ما بين 20 إلى 25% بينما تصل إلى 50% بالوحدتين الثالثة والرابعة.



وتابع الوكيل، أن من بين الاتفاق المصري الروسي هو تدريب 2100 كادر من كوادر هيئة المحطات النووية، لافتا إلى أن 35% من الإنشاءات و25% من مكونات ومعدات المحطة و5% من التصميمات ستكون مصرية.
















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