للطلاب المصريين.. 89 موقعا أثريا يمكنك زيارتها بـ5 جنيهات فقط

MENAFN - Youm7) بهدف نشر الوعي السياحي والأثري؛ تتيح وزارة السياحة والآثار زيارة الكثير من المواقع الأثرية للطلاب المصريين مجانًا أو بأسعار رمزية.

وينشر اليوم السابع قائمة تضم 89 من المواقع الأثرية التي يمكن للطلاب المصريين زيارتها بـ5 جنيهات فقط، وهي:

شجرة مريم.مسلة سنوسرت الأول بالمطرية.قصر الأمير محمد علي بالمنيل.متحف جاير أندرسون.مقبرة مر-أس-عنخ.السرابيوم.مقبرة مريروكا.منطقة آثار دهشور.منطقة آثار مية رهينة.منطقة آثار الواحات البحرية.عمود السواري.مقابر مصطفى كامل.مقابر الأنفوشي.متحف الإسكندرية القومي.متحف المجوهرات الملكية.متحف الإسماعيلية.معبد الوحي بسيوة.مقابر جبل الموتى بسيوة.متحف كيف روميل.آثار مدينة رشيد.قلعة قايتباي برشيد.منطقة آثار تل بسطا.منطقة آثار صان الحجر.قصر قارون.هرم هوارة.هرم اللاهون.منطقة آثار كرانيس.معبد مدينة ماضي.متحف كوم أوشيم.هرم ميدوم.متحف ملوي.مقابر مير.مقابر الهمامية.مقابر المزوقة.قلاع الضبة وعين أصيل.معبد دير الحجر.منطقة آثار عزبة بشندي.مدينة القصر.معبد هيبس.معبد الغويطة.معبد دوش.معبد الزيان.جبانة البجوات.متحف الوادي الجديد.معبد سيتي الأول "أبيدوس".معبد ميريت آمون.كوم السلطان وشونة الزبيب.منطقة الشيخ حمد.مقابر الحواويش.قصر الأمير يوسف كمال.معبد الطود.مقابر المعلا.معبد موت بالكرنك.مقبرة آي.دير المدينة.مقبرة باشدو.بيت كارتر ونموذج من مقبرة توت عنخ آمون.مقبرتي رخمي رع وسن نفر.معبد سيتي الأول.مقبرة أوسرحات وخنسو.العساسيف.مقبرة باباسا.مقابر الخوخة.معبد إيزيس بدير شلويط.جبانة قرنة مرعي.معبد مرنبتاح.متحف التحنيط.دير الأنبا سمعان.قلعة القصير.معبد إيزيس.جبال السلسلة.النقوش الصخرية بجزيرة سهيل.معبد وادي السبوع.معبد عمدا.الكاب.معابد جزيرة كلابشة.بيت السحيمي.باب زويلة.مجموعة محمد أبو الدهب – متحف نجيب محفوظ.التكية المولوية.مجموعة الغوري "القبة- السبيل- المنزل".وكالة الغوري.منزل جمال الدين الذهبي.منزل علي لبيب.منزل الهراوي.سبيل وكتاب قايتباي شاره الصليبة.منزل الست وسيلة.سبيل وكتاب نفيسة البيضاء.مقابر العائلة المالكة.



