قصور الثقافة تطلق فعالياتها بمبادرة أنت الحياة بالبحر الأحمر.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) شهد مركز شباب سفاجا، أولى فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

بدأ اليوم الأول بمحاضرة بعنوان "دور المرأة في تنشئة الأجيال" تحدث خلالها عبد الرحيم أبو الحسن عن دور المرأة في المجتمع مشيرا إلى أن المرأة لم تعد نصف المجتمع كما كان يذكر البعض، بل أصبحت كل المجتمع فهي من ترعى طفلها وتعمل على تربيته إلى أن يصبح شابا وعضوا فاعلا به.

وعن حقوق المرأة في الدولة المصرية، أوضح أن الدولة تعمل جاهدة من أجل تمكين المرأة في كافة المجالات الحياتية، الأمر الذي يسهم في تغيير المجتمع بشكل إيجابي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وشاركت مكتبة الخالدين بسفاجا بعدة فقرات فنية منها رسم على الوجه للأطفال إشراف الفنان إبراهيم عبد الله، تلاها فقرة الأراجوز تنفيذ المدرب أحمد صلاح وسط تفاعل كبير من الحضور.

أقيمت الفعاليات بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، وإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، ونظمها خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، واختتمت بعرض فني لفرقة نادي الغردقة الرياضي للفنون الشعبية، وعدد من الأغاني الوطنية بحضور اللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة سفاجا ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.