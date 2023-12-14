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متى تم اعتماد وثيقة تشبه جواز السفر المعاصر ومن أين جاء المصطلح؟

12/14/2023 4:28:10 AM
(MENAFN- Youm7) متى تم اعتماد وثيقة تشبه جواز السفر المعاصر؟ ومن أين جاء مصطلح "جواز السفر "؟أسئلة يجيب عنها المؤرخ الأجنبى روبرت ماثيوز، الذى أكد أن جوازات السفر الأولى كانت عبارة عن وثائق من العصور الوسطى سمحت لحاملها بالمرور عبر "بوابة" المدن دون دفع أى رسوم محلية على شخصه أو بضائعه، وغالبًا ما كان لدى المدن الفردية ترتيبات متبادلة للتنازل عن هذه الرسوم، ويمكن للحاكم أن يصدر بوابة مرور لمسئوليه تسمح لهم بدخول أي مدينة مجانًا، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

أول حاكم اعتمد وثيقة تشبه جواز السفر كان هنرى الخامس عشر
وكانت عبارة عن إذن مرور تطلب من المدن الأجنبية السماح لأى شخص بالسفر دون دفع رسوم، كانت معظم المدن سعيدة بالسماح لدبلوماسييها بالمرور الحر كدليل على الصداقة، واستمر إصدار منافذ المرور هذه بأعداد صغيرة من قبل الحكام على مدار القرون التالية.

وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى، فرضت الدول ضوابط على الحدود لمنع دخول المخربين، وتم إصدار جوازات السفر للسماح للمسافرين بالوصول من خلال هذه القيود، وعندما حل السلام عام 1918، احتفظت معظم الدول بضوابط الحدود وجوازات السفر، وفي عام 1920، قامت عصبة الأمم بتوحيد تصميم جواز السفر ووظيفته، وقد ظلت هذه المعايير سارية المفعول، وتخضع للمراجعة من حين لآخر من قبل عصبة الأمم.







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