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مزاد عالمى فى لندن يبيع منحوتة مصرية من الحجر الجيرى.. اعرف سعرها

12/14/2023 4:28:10 AM
(MENAFN- Youm7)

قدمت دار بونهامز للمزادات العالمية ، فى لندن، العديد من الآثار المصرية والرومانية واليونانية القديمة، فى مزاد يحمل عنوان "أنتيكات"،
بغرض بيعها، وتضم القطع الأثرية المباعة، تمثال عبارة عن منحوته من الحجر الجيري المصري،
تم بيعه في المزاد بـ11.520 ألف جنيه إسترلينى.



المنحوتة



ومن ضمن التماثيل المعروضة للبيع أيضًأ تمثال مصري مصمم من البرونز لإيزيس "بعيون مطعمة"
ويأتي التمثال وإيزيس جالسة على العرش، قدر ثمن التمثال بـ 2.304 جنيها استرلينى.

وتعتبر إيزيس إلهة رئيسة في الديانة المصرية القديمة والتي انتشرت عبادتها في العالم اليوناني الروماني وذُكرت إيزيس لأول مرة في المملكة المصرية القديمة (2686-2181 ق.م) كإحدى الشخصيات الرئيسة في أسطورة أوزوريس، إذ قامت بإحياء زوجها الملك الإلهي المذبوح أوزوريس، كما أنجبت وريثه حورس وقامت بحمايته.

ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع تمثال مثال مصرى من الحجر الجيرى لـ سخم عنخ بتاح، يقدر ثمنه ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه إسترلينى، ولكن تم بيعه بـ267 ألف جنيه إسترلينى.

ويعد سخم عنخ بتاح مسئولاً مصريًا مهمًا للغاية خلال الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، تقع مقبرة مصطبته جنوب شرق هرم خوفو في الجيزة، وهى واحدة من أهم مقابر الملوك المصريين والمستويات العليا من المسئولين خلال عصر الدولة القديمة.








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