اسم يحيى إمام ضمن مشروع عاش هنا.. متى بدأ ممارسة كرة القدم

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضار ، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم الكابتن يحيي أمام في مشروع عاش هنا، وذلك تخليداً لذكراه، عبر الأجيال المختلفة، حيث تم وضع لافته تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذى يقع في منطقة المهندسين.

سماه والده يحيى الحرية لأنه ولد عام 1919 اثناء ثورة سعد زغلول وهو عميد عائلة من أشهر العائلات الكروية المنتمية لنادي الزمالك ؛ وعشقت الجماهير باختلاف انتماءاتها تلك العائلة : يحيى إمام فى حراسه المرمى ؛ و شقيقه حسين إمام في التحكيم ؛و الإبن حمادة والحفيد حازم امام.

لافته يحيي إمام

بدأ ممارسة كرة القدم حين كان طالباً بالمدرسة الإبراهيمية، استمر في مسيرته بعدما التحق بالكلية الحربية، ومنها انضم لنادي المختلط (الزمالك حاليا) عام 1937 بعد توصية من حيدر باشا رئيس النادي والقائد في الجيش في ذلك الوقت. كانت أول مباراة لعبها مع الفريق الأول بين نادى المختلط والنادى الإسماعيلي فى مسابقة "الكأس السلطانية "أحد أهم المسابقات فى ذلك الوقت، اعتزل يحيي الحرية إمام كرة القدم بعد قيام ثورة يوليو بعام واحد.

أصبح لاعباً أساسياً في صفوف الزمالك والمنتخب العسكري ثم أصبح قائد الفريق بعد اعتزال مصطفى كامل طه حارس المرمى

أحسن مباراة دولية فى حياته، هى مباراة مصر والمجر عام 1946 - انضم بعدها لمنتخب الجامعات وشارك معه في بطولة العالم عام 1947 - حرس مرمى منتخب مصر الأول في دورة لندن الأوليمبية عام 1948.

نال لقب أحسن حارس دولي في بطولات كأس الصداقة في اليونان 1949 - شارك مع المنتخب في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت لأول مرة في الإسكندرية عام 1951 والدورة العربية الأولي عام 1953.



كان حارساً للزمالك في أولى بطولات الدوري التي انطلقت في 22 أكتوبر عام 1948، وحقق مع ناديه العديد من البطولات.