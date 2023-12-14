دراسة: 15% من المراهقين الأمريكيين يتواجدون على تيك توك ويوتيوب بشكل دائم

(MENAFN
- Youm7) كشف استطلاع نشره مركز بيو للأبحاث حول وسائل التواصل الاجتماعي وعادات الإنترنت لدى المراهقين، أن 1 من كل 5 مراهقين أمريكيين يستخدمون "بشكل مستمر تقريبًا" تطبيقات بث الفيديو مثل YouTube وTikTok.
واستند هذا الاستطلاع إلى ردود ما يقرب من 1500 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا تم إجراؤها في الفترة ما بين 26 سبتمبر و23 أكتوبر،
وأظهر الاستطلاع أن موقع YouTube كان "المنصة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع" للمراهقين المقيمين في الولايات المتحدة، وقال 93% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يستخدمون خدمة بث الفيديو من Google بانتظام.
ومن بينهم، قال حوالي 16% من المشاركين المراهقين إنهم "يزورون أو يستخدمون" موقع YouTube بشكل شبه دائم. وهذا يدل على شعبية تطبيق الفيديو لدى سوق الشباب.
وفي الوقت نفسه، كان TikTok هو التطبيق الثاني الأكثر شعبية، وقال 63% من المراهقين أنهم يستخدمون منصة الفيديو القصيرة المملوكة لشركة ByteDance.
من ناحية أخرى، تبع تطبيق TikTok تطبيق Snapchat وموقع Meta's Instagram، حيث بلغ معدل الاستخدام 60% و59% على التوالى، وزعم التقرير أن حوالي 17% من المستخدمين الذين قالوا إنهم يستخدمون TikTok أشاروا إلى أنهم يصلون إلى خدمة الفيديو القصير "بشكل دائم تقريبًا".
انخفضت شعبية الفيسبوك بين المراهقين
وأشار التقرير إلى أن نسبة المراهقين الذين يستخدمون تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك لشركة ميتا فيسبوك "انخفضت من 71% في الفترة 2014-2015 إلى 33%".
ومع ذلك، خلال هذه الفترة، لم يعوض استخدام Instagram المملوك لشركة Meta الفجوة في الحصة، وارتفع استخدام تطبيق مشاركة الصور والفيديو من 52% في 2014-2015 إلى ذروة بلغت 62% في عام 2022، وكشف التقرير أن استخدام Instagram انخفض بعد ذلك إلى 59% في عام 2023.
كيف تم تقاسم الاستخدام بين المراهقين
واكتشف الباحثون أن الفتيات المراهقات كن أكثر عرضة لاستخدام تطبيقات مثل BeReal وTikTok وSnapchat وFacebook مقارنة بنظرائهن الذكور.
وفي الوقت نفسه، كان الأولاد المراهقون أكثر ميلاً نحو استخدام تطبيقات المراسلة والتطبيقات الاجتماعية التي تركز على ألعاب الفيديو مثل Discord وTwitch.
من ناحية أخرى، وجد الاستطلاع أن حوالي 80% من المراهقين السود، و70% من المراهقين ذوي الأصول الأسبانية، و57% من المراهقين البيض يستخدمون TikTok.
وفقًا للتقرير، يميل المراهقون من أصل إسباني أيضًا إلى استخدام خدمة المراسلة WhatsApp المملوكة لشركة Meta أكثر من المراهقين السود أو البيض.
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