دراسة: 15% من المراهقين الأمريكيين يتواجدون على تيك توك ويوتيوب بشكل دائم

MENAFN - Youm7) كشف استطلاع نشره مركز بيو للأبحاث حول وسائل التواصل الاجتماعي وعادات الإنترنت لدى المراهقين، أن 1 من كل 5 مراهقين أمريكيين يستخدمون "بشكل مستمر تقريبًا" تطبيقات بث الفيديو مثل YouTube وTikTok.واستند هذا الاستطلاع إلى ردود ما يقرب من 1500 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا تم إجراؤها في الفترة ما بين 26 سبتمبر و23 أكتوبر،وأظهر الاستطلاع أن موقع YouTube كان "المنصة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع" للمراهقين المقيمين في الولايات المتحدة، وقال 93% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يستخدمون خدمة بث الفيديو من Google بانتظام.ومن بينهم، قال حوالي 16% من المشاركين المراهقين إنهم "يزورون أو يستخدمون" موقع YouTube بشكل شبه دائم. وهذا يدل على شعبية تطبيق الفيديو لدى سوق الشباب.وفي الوقت نفسه، كان TikTok هو التطبيق الثاني الأكثر شعبية، وقال 63% من المراهقين أنهم يستخدمون منصة الفيديو القصيرة المملوكة لشركة ByteDance.من ناحية أخرى، تبع تطبيق TikTok تطبيق Snapchat وموقع Meta's Instagram، حيث بلغ معدل الاستخدام 60% و59% على التوالى، وزعم التقرير أن حوالي 17% من المستخدمين الذين قالوا إنهم يستخدمون TikTok أشاروا إلى أنهم يصلون إلى خدمة الفيديو القصير "بشكل دائم تقريبًا".انخفضت شعبية الفيسبوك بين المراهقين

وأشار التقرير إلى أن نسبة المراهقين الذين يستخدمون تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك لشركة ميتا فيسبوك "انخفضت من 71% في الفترة 2014-2015 إلى 33%".

ومع ذلك، خلال هذه الفترة، لم يعوض استخدام Instagram المملوك لشركة Meta الفجوة في الحصة، وارتفع استخدام تطبيق مشاركة الصور والفيديو من 52% في 2014-2015 إلى ذروة بلغت 62% في عام 2022، وكشف التقرير أن استخدام Instagram انخفض بعد ذلك إلى 59% في عام 2023.

كيف تم تقاسم الاستخدام بين المراهقين

واكتشف الباحثون أن الفتيات المراهقات كن أكثر عرضة لاستخدام تطبيقات مثل BeReal وTikTok وSnapchat وFacebook مقارنة بنظرائهن الذكور.

وفي الوقت نفسه، كان الأولاد المراهقون أكثر ميلاً نحو استخدام تطبيقات المراسلة والتطبيقات الاجتماعية التي تركز على ألعاب الفيديو مثل Discord وTwitch.

من ناحية أخرى، وجد الاستطلاع أن حوالي 80% من المراهقين السود، و70% من المراهقين ذوي الأصول الأسبانية، و57% من المراهقين البيض يستخدمون TikTok.وفقًا للتقرير، يميل المراهقون من أصل إسباني أيضًا إلى استخدام خدمة المراسلة WhatsApp المملوكة لشركة Meta أكثر من المراهقين السود أو البيض.