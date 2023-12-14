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كيف يمكن لتسلا مقاضاة عملائها من مالكى Cybertruck ؟

12/14/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير engadget
أنه يمكن لشركة Tesla مقاضاة بعض مالكي Cybertruck على الأقل الذين يقومون ببيع سياراتهم في وقت مبكر جدًا، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت القاعدة تنطبق على جميع العملاء الذين يشترون الشاحنة الصغيرة وما إذا كانت ستظل سارية للمشترين في المستقبل.



قبل أسابيع قليلة من بدء عمليات التسليم الأولى لـ Cybertruck، قامت Tesla بتحديث اتفاقية الشراء الخاصة بها لتضيف أنها يمكن أن تسعى للحصول على تعويض قضائي لمنع المالكين من نقل ملكية سيارتهم إذا حاولوا بيعها في غضون عام واحد من شرائها، علاوة على ذلك، قالت الشركة إنها يمكن أن تطلب "تعويضات مقطوعة" من العملاء بقيمة "50 ألف دولار أو القيمة المستلمة كمقابل للبيع أو النقل، أيهما أكبر"



وبعد فترة وجيزة من انتشار المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، أزالت تسلا هذا البند بهدوء كما أضافته، والآن كما ذكرت Electrek، فإن عملاء Cybertruck الذين تمكنوا من تقديم طلب للحصول على تكوين Foundation Series بقيمة 120 ألف دولار قد تلقوا اتفاقية طلب مع البند المثير للجدل الذي لا يزال ساريًا بشكل واضح.



واستنادًا إلى النسخة التي نشرها العملاء في منتدى Cybertruck Owners Club، يوافق المشترون على عدم بيع سياراتهم خلال السنة الأولى من الشراء.



وإذا كان على المالكين أن يقلبوا سياراتهم قبل انتهاء العام، فإن شركة تيسلا تطلب منهم إخطار الشركة، التي ستقوم بعد ذلك بشرائها مرة أخرى للبيع بالتجزئة مطروحًا منها 25 سنتًا لكل ميل يتم قطعه وتكلفة التآكل، بالإضافة إلى تكلفة الصيانة إصلاح أي أضرار، و يمكنهم فقط بيع Cybertruck الخاصة بهم دون الوقوع في مشكلة مع Tesla إذا رفضت شركة صناعة السيارات شراء سيارتهم ومنحتهم موافقة كتابية على بيعها لطرف ثالث .



وتطبق شركات صناعة السيارات الأخرى، وخاصة العلامات التجارية الفاخرة مثل فيراري وبورشه، قاعدة مماثلة، وفي حالة تسلا لم توضح الشركة بعد ما إذا كانت ستطبق على جميع مشتري Cybertruck أم أنها ستطبق القاعدة فقط على مالكي سلسلة Foundation Series. بغض النظر، قد يرغب المشجعون في الاطلاع على اتفاقيات الشراء الخاصة بهم إذا اشتروا Cybertruck، لأن Tesla قد ترفض بيعهم أى مركبات أخرى في المستقبل إذا خالفوا القاعدة.














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