التقاط الفيديو المكانى على Iphone 15 Pro: كيف يعمل؟ وما الفوائد التي يقدمها؟

MENAFN - Youm7) طرحت شركة Apple رسميًا تحديث iOS 17.2 لجميع مستخدمي iPhone، على الرغم من وجود عدد كبير من الميزات في التحديث الأخير، إلا أن هناك ميزة حصرية لمستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.ومع iOS 17.2، يمكن لمستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الآن تسجيل مقاطع الفيديو المكانية، وهي ميزة ستعمل بشكل جيد مع Apple Vision Pro، ومن المحتمل أن تكون متاحة في أوائل العام المقبل.كيف يعمل التقاط الفيديو المكاني؟

يتعين على مستخدمي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max تمكين التقاط الفيديو المكاني. ستسمح إعدادات الكاميرا المتقدمة والقوية في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max للمستخدمين بالتقاط لقطات ثلاثية الأبعاد. يتم التقاط مقاطع الفيديو المكانية بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية في النطاق الديناميكي القياسي. بفضل تقنيات تصوير الفيديو الحسابية المتقدمة وضغط HEVC، يوفر iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ذكريات مكانية بحجم ملف صغير، كما تقول Apple.

كيفية استخدام ميزة التقاط الفيديو المكاني؟

وفقًا لشركة Apple، يعد التقاط مقاطع الفيديو المكانية على iPhone أمرًا سهلاً مثل التقاط مقاطع فيديو عادية على iPhone. أثناء فتح تطبيق الكاميرا في وضع الفيديو، قم بتدوير iPhone في الاتجاه الأفقي، وانقر فوق أيقونة الفيديو المكاني، ثم انقر فوق تسجيل.

يبدأ iPhone بعد ذلك في تسجيل الفيديو من كل من الكاميرات الأساسية والفائقة الاتساع، ويقوم بقياس مجال الرؤية من الكاميرا فائقة الاتساع ليطابق مجال الرؤية الخاص بالكاميرا الأساسية، والذي يتم بعد ذلك حفظه في ملف فيديو واحد.كيفية عرض مقاطع الفيديو المكانية على iPhone؟

على iPhone والأجهزة الأخرى، تظهر مقاطع الفيديو المكانية كمقاطع فيديو عادية ثنائية الأبعاد ويمكن مشاهدتها أو مشاركتها تمامًا مثل أي فيديو آخر باستخدام تطبيقات مثل الرسائل. يمكن للمستخدمين العثور على جميع مقاطع الفيديو المكانية التي يلتقطونها ضمن ألبوم مكاني جديد في تطبيق الصور، وستتم مزامنة جميع مقاطع الفيديو المكانية الخاصة بهم عبر أجهزتهم باستخدام iCloud.

ما هو تكامل Vision Pro؟

تنبض مقاطع الفيديو المكانية بالحياة على Apple Vision Pro. ومع iCloud، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مكتبتهم بأكملها في تطبيق الصور ومشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم بالحجم الطبيعي بألوان رائعة وتفاصيل مذهلة. في Apple Vision Pro، يمكن تشغيل مقاطع الفيديو المكانية في النافذة أو توسيعها إلى عرض غامر ينقل المستخدمين إلى كل لحظة من الزمن، مثل الاحتفال مع الأصدقاء أو تجمع عائلي خاص.

من المتوقع أن يتم طرح أول سماعة رأس للحوسبة المكانية من Apple Vision Pro للبيع لأول مرة في أوائل عام 2024.