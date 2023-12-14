ومش عاوزة روج!.. انتقادات تطال إعلامية سخرت من طلب فتاة غزية للفوط الصحية

MENAFN - Alghad Newspaper)حيث ما كان من سحر الجعارة إلا أن ردت على الفتاة الغزاوية :“يعني نصكم نايم في خيمة في الشارع ولازمه بطانية تستره من البرد... تعرفي تتلهي، يمكن إسرائيل تنجدك قبل ما تحتاجيها.. طب مش عايزة بودرة وروج وفاونديشن يا منيلة”، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.رد سحر الجعارة على فتاة غزة يثير غضب النشطاءرد سحر الجعارة على الفتاة الفلسطينية أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين بادروا في انتقادها لتنمرها على فتاة تعاني مثل غيرها من أهل غزة من ظروف إنسانية وحياتية صعبة وكارثية.

قال أحمد سمير مصطفى: " بيقولوا الست بتحس بالست اللي زيها، لكن واضح أن سحر الجعارة ليها رأي تاني! الأمر ليس بسيطًا للاستهانة به".



وعلقت ملك طارق فقالت: "الفتاة الفلسطينية نشرت تغريدة تطلب فيها فوط صحية لأنها شئ مهم ونحن نعرف أهمية هذا لكن سحر الجعارة هاجمتها بقسوة لماذا. لأنها طلبت الستر... الفتاة اعتذرت عن الحديث في الموضوع وهذا من حيائها الشديد كل الاعتذار لك أختاه".



أما سوسن فؤاد فقالت: "لا يليق بالسيدة سحر الجعارة أن تتحدث هكذا مع فتاة من غزة، وهي تعلم الكارثة الإنسانية التي يعيشها كل أهل غزة.. عيب من الأفضل تعتذر".



وقالت تماضر علي: "سحر الجعارة تنتقد فتاة فلسطينية من غزة، الأمر لا يتحمل تهجم أو حتى سخرية، في هذه الأوقات ما ترينه بسيط قد يمثل مشكلة لدى شعب يعاني من كارثة إنسانية".



وعلقت سلوى واصل قائلة: "أطالب سحر جعارة بالاعتذار للفتاة الفلسطينية ولكل أهل غزة، فهذا ليس وقت التنمر على آلام البشر، وخاصة أنهم أهلنا ونحن نشعر باحتياجاتهم جدًا".

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