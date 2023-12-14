بيت الشعر المفرق يبدأ أعمال ملتقى نقد الشعر الثالث

MENAFN - Alghad Newspaper) بدأ بيت الشعر المفرق وبالتعاون مع الجامعة الأردنية أعمال ملتقى نقد الشعر لدورته الثالثة صبيحة يوم الاربعاء ٢٠٢٣/١٢/١٣ والذي يقام في مركز اللغات في الجامعة الأردنية تحت عنوان "قضايا الشعر العربي الحديث".



مدير بيت الشعر المفرق فيصل السرحان ألقى كلمة أشار من خلالها أن اهتمام بيت الشعر المفرق بنقد الشعر إنما هو هدف تكاملي متعلق بغاية البيت التي تدور حول الارتقاء بالشعر العربي في الوطن الحبيب انطلاقا من رسالة البيت التي تتمحور حول النهوض باللغة العربية الفصيحة وإعادة الألق لها باعتبارها الركن الأساس لهويتنا العربية الحضارية الإنسانية التي تستحق أن تستعيد مكانتها الريادية بين الأمم ، ومن هنا فإننا نزجي تحية شكر وتقدير لصاحب مبادرة بيوت الشعر في الوطن العربي سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي مكّننا من القيام بهذه الجهود الثقافية الفارقة التي حققت الكثير على المستوى الشعري حلال تسعة أعوام ، وها هي بدأت تؤتي ثمارها على صعيد الجهد النقدي الذي نأمل أن يستمر في التراكم الكمي والنوعي على أيدي المبدعين الأردنيين في بيئة من الشراكات النوعية الخلاقة بين بيت الشعر والجامعات الأردنية وسائر المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية ذات العلاقة ، مؤكدا على انفتاح بيت الشعر بالمفرق على الهيئات والمؤسسات والتشاركية معها في خدمة الثقافة والإبداع.



الدكتور اسماعيل السعودي مدير مركز اللغات قال في كلمته إن الشعر سيد الجهات وأصل البدايات وأجمل النهايات، يُنسي العنصري عنصريته والمتطرف تطرفه والمفجوع وجعه، وإن الشعر حوّل الشعب العربي إلى شعب محكوم به .

وأضاف أن مركز اللغات في الجامعة الأردنية يسعى ليكون منارة للثقافة والمعرفة، عبر تمكين الباحثين والنقاد والشعراء والأدباء، بإذكاء الوعي اللغوي والشعري، وترسيخ وتجذير الحالة الثقافية في الجامعة، وإدارة حراك معرفي جادّ يسعى إلى رفع الذائقة الشعرية والسوية المعرفية، على هدي من رؤية الجامعة ورسالتها

نائب رئيس الجامعة الدكتور زياد الحوامدة ألقى كلمة أكد من خلالها على أهمية التشاركية بين الجامعة وبيت الشعر بالمفرق من خلال طرح قضايا الشعر الحديث وبمشاركة من النقاد الأردنيين ومعاينتهم الشعر وقضاياه، مثمنا مبادرة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بنشر بيوت الشعر في الوطن العربي ودعم الثقافة والمبدعين.

بعد حفل الافتتاح بدأت فعاليات اليوم الأول والتي تصمنت جلستين نقديتين ، حيث أدارت الجلسة الأولى د. إيمان عبد الهادي وجاءت تحت عنوان "تماثلات الغموض في الشعر العربي الحديث"، وتحدث فيها: الدكتور أمين عودة وعاين بورقته "شعر عصي على السكوت والسقوط " فيما تحدث د. مصلح النجار حول "السياقات الثقافية للغموض في الشعر العربي الحديث" ، أما الناقد عامر أبو محارب عاين في ورقته: "الجمانة والبحري: التلقي النقدي للغموض في الشعر العربي الحديث" .

ألجلة الثانية ترأسها د. عبد الحليم الهروط وعنوانها "الغنائية في الشعر العربي الحديث" وتحدث فيها: د. محمد عبيد الله حول "جدلية الغنائية والدرامية في نماذج من الشعر الفلسطيني".

د. سهى مشرقي قدمت ورقة بعنوان: "حلم العودة في شعر محمود درويش" وكما قدم د. نارت قاخون ورقة تحدث من خلالها عن "شجاعة الاستعارة: حنين الاستعارة وتطلعها من منظور الاستعارة الإدراكية في نماذج دالة من الشعر الحديث".

وتجدر الإشارة الى ان اعمال الملتقى ليومه الثاني ستبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ٢٠٢٣/١٢/١٤ في مدرج رم بمركز اللغات بالجامعة الاردنية وستكون هنالك جلستان نقديتان .