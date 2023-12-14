حظرت إسرائيل زراعته منذ 1977 وادعت انتماءه لتراثها.. الزعتر الفلسطيني رمز التمسك بالأرض





اكتشافه عبر التاريخ

وفق مقال بعنوان The History of Thyme، نشرته مجلة PLANT SNAP، فإن اكتشاف الزعتر ومن ثم استخدامه يعود إلى فجر التاريخ.



وقد عُثرعلى أقدم نبتة زعترية في بلاد السومريين القديمة منذ ما يزيد عن 3000 عام، وبغض النظر عما إذا كان أجدادنا الأوائل يستخدمون الزعتر كمكون في مطبخهم التقليدي أم لا، فإنه من الثابت -بحسب المؤرخين- أنهم كانوا على دراية بفوائد الزعتر المدهشة ومنافعه الطبية الجمة، وقد وقع اعتماده كمُطهر ووقع دمجه مع المريمية وإكليل الجبل.



كما يوجد هناك حوالي 300 نوع مختلف من النبتة، أشهرها Thymus vulgaris الزعتر البري، أو Thymus serpillum وThymes citriodorus (زعتر الحمضيات)، هي أيضاً أصناف شائعة من العشب.



الزعتر في مصر القديمة – 3100 إلى 332 قبل الميلاد

استخدم الزعتر كمادة أساسية في التحنيط في حضارة مصر القديمة، ويعود ذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مكون الثيمول التي تساهم في قتل البكتيريا والفطريات.



ومن المرجح أيضًا أن مُمارسي هذه الطقوس من المصريين القدماء قاموا بدمجه في رائحة العطور المخصصة للجثث المُحنطة، وذلك لربطهم بين الرائحة والقداسة والمكانة المميزة، حيث يتم تنظيف الجثث من الأعضاء، ثم حشوها بالتوابل مثل القرفة والخزامى والزعتر للتخلص من رائحة التحلل.



الزعتر عند الرومان – 700 قبل الميلاد إلى 476م

في العصر الروماني، ربطت الحكمة الشعبية الزعتر بالاسترخاء والدعة، حيث كان الزعماء الدينيون يحرقونه في معابدهم، بينما كان الناس العاديون يفعلون الشيء نفسه في منازلهم من أجل تنقية المكان والشعور بالراحة والاطمئنان.



وفي هذه الفترة من التاريخ، اعتقد الناس أيضًا أن الزعتر يتمتع بصفات وقائية قوية، فكانوا يتناولونه قبل وبعد الوجبات للحماية من السم، وكانت هناك حمامات دافئة منقوعة في الزعتر مخصصة لوقف آثار السم بعد تناوله عن طريق الخطأ، ولا تستغرب إن قلنا لك إن هذه العشبة الشعبية كانت تتبادل كهدية قيمة بين الأباطرة والسياسيين.



الزعتر في العصور الوسطى في أوروبا – 400م إلى 1492م

في العصور الوسطى كان عشبة ترمز للجسارة والإقدام؛ حيث كانت تُعطى كتقليد للرجال الذين يذهبون إلى المعركة، ويتم ارتداؤها أحيانًا كوسام شرف، وربما انتقلت بعض بقايا الطقوس المصرية القديمة إلى التقاليد الشعبية في العصور الوسطى أيضًا.



وفي عام 1349، عندما اجتاح وباء الموت الأسود أجزاء من أوروبا، لجأ الناس إليه للحصول على القوة والحماية والراحة، عبر مركب الثيمول الكيميائي، والذي لا يزال موجوداً في عصرنا الحالي في عناصر مثل غسول الفم ومعقم اليدين.



الزعتر في العصر الفيكتوري – 1837 إلى 1901م

كان يشاع عنه في هذا العصر بأنه علامة واضحة لا جدال فيها على أن الجنيات رقصت بالليل في البقعة التي ظهر فيها بالذات، ولكن عدا عن الروايات والأساطير المتداولة عنه، استخدمه الفيكتوريون أيضاً كنبتة طبياً، حيث كانت ممرضات القرن التاسع عشر يضعنه في الضمادات لعلاج المرضى.



الزعتر زراعة متأصلة في فلسطين قبل الاحتلال

باقون ما بقي الزعتر والزيتون

لا يكتفى الفلسطينيون بوضعه على موائدهم فحسب، بل إن كثيرين منهم استخدموه كأداة للتعبير عن حق العودة والتمسك بالأرض التي هُجّروا منها عام 1948، سواء بإعلانهم صراحة أنه يمثل جزءاً من ثقافتهم، أو تحويله لشعارات نضالية، كأن يربطوا بين بقائهم على أرضهم ببقاءه، قائلين: "باقون ما بقي الزعتر والزيتون"، حيث تحمل هذه العبارة معنى أصيلاً للتجذر بالأرض.



كيف أصبح الزعتر ضحية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني

يصادف الثالث والعشرون من سبتمبر/أيلول من كل عام "اليوم العالمي للزعتر"، أو "الذهب الأخضر" كما يسميه الفلسطينيون، الذين يعدونه أحد أهم الرموز الوطنية التي ارتبطت بصراعهم مع الاحتلال، إذ حاول في مرات عديدة منعهم من الإعلان عنه كرمز وطني، أو حتى قطفه وبيعه، فضلاً عن سرقته والإعلان عنه كمنتج إسرائيل؛ حيث لم ينجُ على غرار غيره من رموز التراث الفلسطيني من تعسف المحتل ومحاولات سرقته ونسبه إليه، وفقاً لمقال نشرته هآرتس.



فلم تتوانَ إسرائيل عن اختلاق قوانين حظر تستند إلى حجج بيئية وأبحاث علمية لحرمان الفلسطينيين منه ، ففي عام 1976، وقعت مجزرة "تل الزعتر" في بيروت، وهي واحدة من أطول المجازر في تاريخ الحرب الأهلية في لبنان، واستمرت لمدة 52 يوماً وخسر حينها سكان المخيم الكثير من الضحايا.

وبعد عام واحد من هذه المجزرة، ولقوة ارتباطه بالهوية الفلسطينية تحديداً سنة 1977 نشرت "إسرائيل" قائمة بالنباتات البرية المحمية، وكان الزعتر والميرمية ضمن النباتات التي يحظر قطفها، إضافة إلى الكثير من الزهور مثل شقائق النعمان والبرقوق، بينما في عام 2005 انضم إلى هذه القائمة العكوب بحجة تهديد الانقراض، وهو طعام شعبي في المجتمع الفلسطيني"، وفق ورقة بحثية مترجمة عن هآرتس بعنوان احتلال الزعتر البري، ومنذ ذلك الوقت صار قطف الزعتر البلدي والبري محظوراً بشكلٍ قانوني على يد "أرئيل شارون" الذي كان وزيراً للزراعة في ذلك الوقت.



وعلاوة على ما سبق، جرَّم الاحتلال كل من كان يقطفه ، فما بين عامَي 2004 و2016 سُجلت 40 قضية أحيل فيها العديد من الفلسطينيين إلى المحاكم الإسرائيلية بتهمة قطفه وفقاً للقدس العربي. -(وكالات+ عربي بوست)

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