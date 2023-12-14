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من إخوانكم بالأردن.. قراصنة يخترقون موقع جيش الاحتلال ويبثون رسالة (صورة)

12/14/2023 4:25:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اخترق قراصنة قالوا إنهم أردنيون، موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الإنترنت، وبثوا رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني باللغة العربية.

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية صورة تقول إنها لعملية الاختراق التي تمت لموقع الجيش بالنسخة الإنجليزية قبل أن يتم استعادة الموقع.

وجاء في الرسالة "لن نتلقى من غطرستكم وهذ الظلم لأهلنا في غزة، إلا الإرهاب والقتل والحرب سواء برًا أو جوًا أو إلكترونيًا"، مضيفة "وما هذا إلا رد على أعمالكم القذرة وهمجيتكم وقتل أهلنا المستضعفين في غزة".

وجاء في الرسالة أيضًا "إنها البداية فقط، ومن هنا نقول لكم إننا لن نقبل إلا بتحرير أرضنا فلسطين من البحر إلى النهر، وحتى لو استمرت حربنا معكم إلى الأبد فلن تجدوا منا إلا القتل"، واختتمت الرسالة "من إخوانكم في الأردن".

وبين الفينة والأخرى، تشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية هجمات من متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم.-(الجزيرة)




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