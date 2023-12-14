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مقتل ضابط إسرائيلي في معارك جنوب غزة

12/14/2023 4:25:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة.

وقد أعلن جيش الاحتلال مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 21 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن لواء غولاني لا يزال يخوض "قتالا شرسا" في حي الشجاعية.

وقال مستشفى سوروكا الاسرائيلي، الليلة الماضية، إنه وصل إلى المستشفى 49 جندياً مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهتها أفادت المتحدثة باسم مستشفى بيلنسون الإسرائيلي بأنه تم إجلاء 3 جنود جرحى من مناطق القتال في قطاع غزة.

وذكرت أنه يوجد في المستشفى حاليا 23 جنديا جريحا اثنان منهم في حالة خطيرة و11 بحالة متوسطة.

ووفق هيئة البث الاسرائيلية، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 445، منذ 7 تشرين الأول الماضي.-(وكالات)

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