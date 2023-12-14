خلافات حادّة بين واشنطن وإسرائيل بشأن إدارة الحرب في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أوردت صحيفة واشنطن تايمز أن الولايات المتحدة الأميركية تشعر بغضب متزايد إزاء طريقة إدارة حكومة نتنياهو الحرب في قطاع غزة، إلى حد إظهار خلافاتها علناً مع حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية، وذلك عطفا على حديث الرئيس جو بايدن عن "القصف العشوائي" و"التآكل" المحتمل للدعم الدولي لإسرائيل.



وقالت إن الرئيس الأميركي يشعر بأحباط متزايد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بل إن إدارته بدأت تحث على وضع "جدول زمني" لاستمرار العمليات العسكرية المكثّفة.



وتتزايد التحذيرات لإسرائيل منذ عدة أسابيع، من قبل مسؤولين أميركيين رفيعون مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن عن مقتل عدد "مرتفع للغاية" من المدنيين الفلسطينيين، وحتى عن "فجوة" بين الالتزامات والواقع في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023.



ولخص وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن المعضلة بقوله "في هذا النوع من القتال، يكون مركز الثقل السكان المدنيين. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تستبدل نصرا تكتيكيا بهزيمة استراتيجية".



لكن واشنطن، الحليف الدبلوماسي والعسكري الرئيس لإسرائيل، امتنعت عن انتقاد حليفتها بشكل مباشر وعلني، كما رفضت الدعوات لوقف إطلاق النار حتى استبعاد حماس من المشهد، وذلك رغم الضغوط الدولية.



وبحسب الصحيفة، تبدو الولايات المتحدة معزولة بعض الشيء في دعمها للدولة العبرية، كما يتضح من تصويت الغالبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء لصالح وقف إطلاق النار.



ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله "نعتقد أن السلطة الفلسطينية هي ممثلة الشعب الفلسطيني، وأن سلطة فلسطينية يجب تجديدها وإصلاحها وإعادة تنظيمها هو السبيل للمضي قدما نحو إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة".-(بترا)