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شهيدان و10 إصابات بقصف للاحتلال في جنين

12/14/2023 4:25:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 10 آخرون، الليلة الماضية، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة الحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء.

وأفادت وكالة وفا باستشهاد المواطنين أحمد جمال أبو زينة (27 عاما) والطفل بشار هيثم أبو زيد، بينما اصيب 10 آخرون، منهم اثنان بجروح خطيرة، في قصف من طائرة مسيّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 10.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا إن شهيدين و5 مصابين وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة، بينما قالت مصادر في مستشفى الرازي إن 5 إصابات بينها اثنتان وصفت بالخطيرة، وصلت إلى المستشفى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها عملت على نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفيات.

كما أطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف "أنيرجا" تجاه عدد من المنازل في الحي.-(وفا)

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