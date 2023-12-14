أميركا تسقط مسيّرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون بعد تلقي نداء من ناقلة

أميركا تسقط مسيّرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون بعد تلقي نداء من ناقلة
التاريخ
12/14/2023 4:25:03 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القيادة المركزية الأميركية، في وقت مبكر اليوم الخميس، إن المدمرة ميسون التابعة للبحرية الأميركية أطلقت النار على مسيرة جوية انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون، أثناء الاستجابة لنداء من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر، أمس الأربعاء.-(رويترز)
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