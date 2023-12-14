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أميركا تسقط مسيّرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون بعد تلقي نداء من ناقلة

12/14/2023 4:25:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة المركزية الأميركية، في وقت مبكر اليوم الخميس، إن المدمرة ميسون التابعة للبحرية الأميركية أطلقت النار على مسيرة جوية انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون، أثناء الاستجابة لنداء من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر، أمس الأربعاء.-(رويترز)

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