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تقرير: إسرائيل استخدمت قنابل غبية في غزة تلحق أضراراً كبرى بالمدنيين

12/14/2023 4:25:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت شبكة تلفزيون ((سي إن إن)) الأميركية، اليوم (الخميس)، أن نحو نصف القنابل التي قصفت بها إسرائيل غزة من نوع جو-أرض كانت قنابل غير موجهة وتعرف باسم ((القنابل الغبية))، وقد تسبب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في المناطق المكتظة بالسكان.
ونقلت ((سي إن إن)) عن مصادر قولها إن من 40 إلى 45% من القنابل التي استخدمتها إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت قنابل غير موجهة، بينما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة.
وأوضحت الشبكة أن القنابل غير الموجهة أقل دقة في إصابة أهدافها وقد تشكل تهديداً أكبر على المدنيين، خاصة في غزة المكتظة بالسكان، ما قد يساعد على ارتفاع أعداد القتلى بين المدنيين.
وأكد البيت الأبيض، أمس، مجدداً على تصريحات الرئيس جو بايدن بأن إسرائيل تفقد الدعم في حربها ضد حركة ((حماس)) بسبب ((القصف العشوائي)) في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة ((واشنطن بوست)) عن جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، قوله إن انتقادات بايدن لإسرائيل التي أدلى بها خلال حفل لجمع التبرعات في واشنطن ((تعكس حقيقة الرأي العام العالمي)).
وتابع كيربي قائلاً إن الدعم الأميركي لإسرائيل ((لم يتراجع، لكن كانت لدينا مخاوف وقد عبرنا عن هذه المخاوف لإسرائيل بشأن حملتها العسكرية في غزة)).-(وكالات)

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