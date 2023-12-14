ابن نتنياهو ينشر خريطة الأردن ويدعي أنها فلسطين

MENAFN - Alghad Newspaper) حذّر العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي، قبل أيام، من أن أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تريد "ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن".

وإعاد الدكتور الطيبي نشر صورة على موقع X (تويتر سابقا)، كان نشرها يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، تظهر خريطة الأردن مكتوب عليها "الأردن هو فلسطين.. وفلسطين هي الأردن".

وقالت صحيفة م يدل إيست مونيتور البريطانية إن الكثيرين داخل الاحتلال يرددون شعارات مماثلة، داعين إلى تهجير الفلسطينيين وتطهيرهم عرقياً إلى الأردن. ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك في أفكارهم اليمينية المتطرفة ويطالبون بالسيطرة الإسرائيلية على كامل الأردن من أجل إنشاء "إسرائيل الكبرى". وسبق أن حذر الأردن مرارا وتكرارا من أن مثل هذا التهجير سيكون بمثابة "إعلان حرب".