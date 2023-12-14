ابن نتنياهو ينشر خريطة الأردن ويدعي أنها فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذّر العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي، قبل أيام، من أن أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تريد "ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن".
وإعاد الدكتور الطيبي نشر صورة على موقع X (تويتر سابقا)، كان نشرها يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، تظهر خريطة الأردن مكتوب عليها "الأردن هو فلسطين.. وفلسطين هي الأردن".
وقالت صحيفة م يدل إيست مونيتور البريطانية إن الكثيرين داخل الاحتلال يرددون شعارات مماثلة، داعين إلى تهجير الفلسطينيين وتطهيرهم عرقياً إلى الأردن. ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك في أفكارهم اليمينية المتطرفة ويطالبون بالسيطرة الإسرائيلية على كامل الأردن من أجل إنشاء "إسرائيل الكبرى".
وسبق أن حذر الأردن مرارا وتكرارا من أن مثل هذا التهجير سيكون بمثابة "إعلان حرب".
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