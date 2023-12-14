إعلام عبري: إسرائيل ستقترح على الأميركيين إمهالها حتى يناير لإنهاء القتال في غزة



وقالت دانا فايس، محللة الشؤون السياسية والدبلوماسية، في "القناة 12" الإسرائيلية إنّ القتال في عمق قطاع غزة يشتد، والبيت الأبيض يشير إلى "إسرائيل" بأنّ أيام إنهاء الحرب باتت معدودة، حيث من المتوقع أن يزور جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي "تل أبيب" اليوم الخميس، للحصول على تحديث منها حول خطط المؤسسة الأمنية والعسكرية لمواصلة القتال.



وأفاد الإعلام الإسرائيلي، بأنّ سوليفان، سيجتمع اليوم بكابينت الحرب لبحث 8 مسائل بينها موعد إنهاء القتال الشديد والانتقال إلى المرحلة التالية.



وأضافت أنّ هدف "إسرائيل" هو استمرار السيطرة الأمنية في المستقبل المنظور، زاعمةً أنّ "الولايات المتحدة تخشى من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة"، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، تحت عنوان "ما لا يُقال علناً.. واشنطن لا تريد وقف الحرب على غزة"، أنّ هناك أسباباً عديدة تجعل الولايات المتحدة "غير راغبة في دفع "إسرائيل" إلى قبول وقف إطلاق النار في غزة"، بما في ذلك الرغبة المشتركة في "تدمير حركة حماس".



كما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاميركية أنّ الدبلوماسية الأميركية تواجه معضلة في كل الجبهات، حيث تشعر الدول بالجرأة المتزايدة على التشكيك في موقف الولايات المتحدة بشأن الأحداث، لاسيما في الحرب بين "إسرائيل" وغزة، مما يدفع الولايات المتحدة إلى تقييد الوقت المتاح أمام حليفتها لإنهاء المعركة.





وتابعت المحللة الإسرائيلية أنه في الأسبوع الماضي، دخلت "إسرائيل" الشهر الثالث من الحرب، والولايات المتحدة تشير إلى "إسرائيل" بأنّ الساعة الرملية تنفد، وأنّ الرئيس الأميركي جو بايدن، أرسل مستشاره للأمن القومي إلى "إسرائيل" للتأكد من وصول الرسالة، وأنّ خطط الأخيرة تتماشى مع الجدول الزمني الأميركي.



إعلام إسرائيلي: "القتال الشديد" حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإنّ الأمور ستبدو كما يلي: بحلول نهاية شهر كانون الثاني/يناير، من المتوقع أن تُنهي "إسرائيل" مرحلة ما أسمتها "القتال الشديد". فيما كان الأميركيون ينوون في البداية الانتهاء من ذلك بحلول عيد الميلاد أي (بداية كانون الثاني/يناير)، لكن في ضوء الوضع الحالي، لا ترى "إسرائيل" جدوى للقيام بذلك، وأنّ الأمور ستستغرق عدة أسابيع أخرى بعد انتهاء القتال لاستكمال سحب القوات من قلب غزة، ونشرها على طول خطوط الدفاع (بعضها داخل قطاع غزة وبعضها خارجه).



أما في المرحلة التالية، والتي من المتوقع أن تكون الأطول، بحسب المحللة الإسرائيلية، فستكون عبر استكمال "تقويض حركة حماس". وهنا تقدّر "إسرائيل" أنّ هذه المرحلة ستكون على امتداد العام 2024، وستشمل تدمير القدرات العسكرية لحماس من خلال عمليات دقيقة وتوغلات مركّزة من قوات "الجيش" الإسرائيلي، والأكثر أهمية، هي أنّ "إسرائيل" تهدف إلى استمرار السيطرة الأمنية في المستقبل المنظور.



ووفق المحللة الإسرائيلية فإنّ هذا الجدول يبدو أنه "زمني واقعي"، وأنه يمكن لـ"إسرائيل" والولايات المتحدة المساومة. لكن، إلى جانب هذا، يرى الأميركيون أيضاً أهمية كبيرة في الموضوع الإنساني، حيث تخطط "إسرائيل" للموافقة في استفتاء عبر الهاتف (لوزراء الكابينت) على فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المعدات، إلا أنّ المشكلة تكمن أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر المضي في مواجهة محسوبة مع إدارة بايدن، وأنّ واحدة من هذه القضايا الرئيسية على جدول الأعمال، هي غزة في اليوم التالي للحرب، وأنه على عكس "إسرائيل"، ترى الولايات المتحدة "رؤية للتطبيع".



وختمت المحللة في القناة 12" الإسرائيلية قائلة إنّ الولايات المتحدة قلقة أيضاً من وضع السلطة الفلسطينية في رام الله، لكن نتنياهو قرر عدم الإصرار على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية أو الموافقة على دخول عمال فلسطينيين إلى "إسرائيل" على عكس موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية.



مصالح الولايات المتحدة في الخلفية

وكان موقع "ذا انترسبت" الأميركي قد ذكر في وقت سابق، أنّ مصالح الولايات المتحدة ستتضرر من خلال رفع كل القيود المفروضة على وصول "إسرائيل" إلى مخزون الأسلحة الأميركي.



وتطالب واشنطن "جيش" الاحتلال وحكومته، الحدّ من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وأيدت وقفاً إنسانياً مؤقتاً للقتال، على الرغم من الدعم العسكري اللامحدود الذي تقدّمه لـ "إسرائيل"، والذي يلاقي بشكلٍ مستمر، رفضاً من جانب شريحة كبيرة من المسؤولين والمواطنين الأميركيين.



في السياق، تحدثت وسائل اعلام إسرائيلية عن خلاف يتصاعد في كابينيت الحرب الإسرائيلي بشأن استمرار العدوان على غزة ويشأن المفاوضات مع حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى المتبقين في قبضتها في غزة.



وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ عضو كابينت الحرب بني غانتس يعتقد أنّ "إسرائيل بحاجة إلى إيجاد فرصة لاستئناف العملية"، بينما يعتقد عضو الكابينت ووزير الأمن في الحكومة يوآف غالانت، ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، أنّ عليهما انتظار إشارة من حماس بأنّها تريدن صفقة أخرى، وهي الإشارة التي لم تصل حتى الآن.

كذلك ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس، أنّ الخسائر الإسرائيلية الأخيرة في ساحة المعركة في غزة، تظهر أنّ الهدف الشامل لـ"جيش" الاحتلال، وهو "شلّ حماس وقدرتها على إيذاء الإسرائيليين" لا يزال بعيد المنال، حتى في الجزء الشمالي من قطاع غزة، الذي كان المحور الأساسي للنشاط العسكري منذ بداية الحرب.



ويأتي ذلك بعدما أعلن "جيش" الاحتلال، أمس الأربعاء، عن مقتل 10 عسكريين معظمهم ضباط، بينهم قائد فرقة في لواء غولاني، وقائد في لواء يفتاح برتبة عقيد، بكمين لكتائب القسّام في الشجاعية بغزة، بالإضافة إلى إصابة 21 جندياً في معارك غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية- الميادين