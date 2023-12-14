فيديو مؤلم لشاب يحمل جثة طفلة بعد فيضانات بغزة

MENAFN - Alghad Newspaper)وقد أغرقت مياه الأمطار مخيم جباليا بقطاع غزة، الأمر الذي فاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين يحاصرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام ويحاول التوغل بدباباته في عمق المخيم، وزاد من حدتها تدمير بنيتها التحتية الأساسية جراء قصف الاحتلال العنيف.



وفق شهود عيان ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أمطاراً غزيرة هطلت على قطاع غزة على مدار يومين، تسببت بإغلاق مناطق واسعة منه.



وفي مشهد مماثل، انتشرت صورة أخرى تظهر شاباً فلسطينياً وهو يحمل جثة طفل أو طفلة صغيرة، بينما يصارع المياه التي غمرت الشارع.





ذكر الشهود، أن مخيم جباليا كان أكثر المناطق التي تعرضت للغرق بمياه الأمطار؛نظراً إلى بنيته التحتية المدمرة جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدفه منذ أسابيع.



كما غمرت مياه الأمطار طرقات المخيم وأزقته الضيقة وتسربت إلى مئات المنازل المتهالكة والمدمرة جراء القصف.



فيما حاول سكان المخيم منع تسلل مياه الأمطار إلى منازلهم عبر تغطية أسقفها بقطع من النايلون ووضع حواجز ترابية أمام أبوابها.



يأتي ذلك فيما يفتقر عشرات الآلاف من السكان ممن دُمرت منازلهم إلى مأوى يقيهم البرد والأمطار.



بينما لجأ عدد كبير منهم إلى نصب خيام وإشعال النار أمامها؛ في محاولة للحصول على شيء من الدفء.



ويحاصر الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا منذ نحو أسبوع، وينفذ غارات جوية ومدفعية عليه بشكل مكثف، خاصة خلال ساعات الليل؛ ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار المادي للبنية التحتية ومئات المنازل.



كما تنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية هجمات مكثفة منذ أيام ضد الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في محيط المخيم.