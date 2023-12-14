بايدن: الجمهوريون يهاجمونني بالأكاذيب



وقال بايدن في بيان مطوّل، صدر بعد دقائق من التصويت، إنّه "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب".



وفي وقت سابق الأربعاء، وافق مجلس النواب الأميركي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديموقراطيون واهية.



وعلى الرّغم من تشكيك وسائل إعلام غربية بفرص نجاح هذا الإجراء، كنّه قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.



هانتر بايدن تحدى أمراً تشريعياً بالشهادة أمام الكونغرس

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، تحدى في وقت سابق اليوم أمراً أصدره الجمهوريون في مجلس النواب بالإدلاء بشهادته خلف أبواب مغلقة حول تعاملاته التجارية، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع المشرعين.



وفي مؤتمر صحفي خارج مبنى الكابيتول، انتقد بايدن التحقيق ووصفه بأنه "لا أساس له"، وأشار إلى أنه "لن يتعاون مع أمر استدعاء من لجنة الرقابة بمجلس النواب للإدلاء بشهادته على انفراد"، بينما قال النائب الجمهوري داريل عيسى إنه "يتوقع أن تتهم اللجنة هانتر بايدن بازدراء الكونغرس إذا لم يحضر".



ودفع الجمهوريون في مجلس النواب قدماً في إنجاح خطة للتصويت اليوم الأربعاء، للسماح بإجراء التحقيق قبل مغادرته لقضاء عطلة مدتها ثلاثة أسابيع يوم الخميس، بشأن اتهامات بأنّ بايدن وعائلته استفادوا "بشكل غير لائق" من القرارات التي شارك فيها بايدن الأب، أثناء عمله كنائب للرئيس في الفترة من 2009 إلى 2017، ويركز تحقيقهم بشكل وثيق على المعاملات التجارية لبايدن الابن.



ودفاعاً عن والده، قال هانتر بايدن إنه "لا يوجد دليل يدعم المزاعم القائلة بأن والدي كان متورطاً مالياً في عملي، لأن ذلك لم يحدث".



ونفى البيت الأبيض ارتكاب أيّ مخالفات ورفض التحقيق باعتباره ذو دوافع سياسية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي يعدّ فيها الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، المنافس الرئيسي لمواجهة بايدن.



وخضع هانتر بايدن، المعروف بصراعاته مع فضائح إدمان المخدرات والكحول والجنس، لتحقيق جنائي استمر لسنوات، وسبق أن أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، عن تعيين مدع للتحقيق في قضية هانتر بايدن، ومنحه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.



وفي منتصف آب/أغسطس الماضي، قال عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي، السيناتور الديمقراطي جيمي راسكين، إنّ هانتر بايدن، ارتكب فعلاً "الكثير من الأشياء غير القانونية"، مشيراً إلى أنّ التحقيق في قضيته "لا يجري بشكل سلس".



ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فإنّ أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين الأميركيين كانوا "يتابعون من كثب" التقارير الإخبارية المتعلقة بفضائح هانتر، على الرغم من بذل الديمقراطيين قصارى جهودهم لتغطيتها.



وتشهد العلاقة بين بايدن والجمهوريين توتراً في الفترة الأخيرة على خلفية التباين في الآراء بشأن عدة قضايا مرتبطة بسياسات داخلية وخارجية، أبرزها قضية المهاجرين الحرب في أوكرانيا وأزمة العلاقات مع روسيا والصين، إذ أكّد الأسبوع الفائت أنّ "الجمهوريين المتطرفين يتلاعبون بأمننا القومي، فيجعلون تمويل أوكرانيا رهينة لسياساتهم الحزبية المتطرفة بشأن الحدود". -الميادين

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