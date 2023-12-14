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في اليابان.. اعتقال سائق تاكسي لأنه دهس حمامة

12/14/2023 4:24:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألقت شرطة طوكيو القبض على سائق سيارة أجرة، للاشتباه في تعمده دهس سرب حمام على الأرض مما أدى إلى مقتل واحدة منه.


وقال متحدث باسم الشرطة لـ"فرانس برس"، إن المشتبه به أتسوشي أوزاوا (50 عاما) استخدم سيارته لقتل حمامة، واعتقل الأحد بسبب "انتهاكه قوانين حماية الحياة البرية".


وأوضح المشتبه به أنه صدم الطيور لأن "الأمر متروك للحمام لتجنب السيارات"، بحسب وسائل الإعلام المحلية.


ويحظر القانون في اليابان صيد الحمام البري في المناطق الحضرية، إلا إذا كان يشكل مصدر إزعاج مؤكد مثل التسبب في أضرار للمحاصيل أو الماشية، وبموافقة السلطات فقط.


ويزعم أن سائق التاكسي خرج مسرعا من إشارة مرور بعد أن تحولت إلى اللون الأخضر، واصطدم بالطيور التي كانت على الأرض بسرعة 60 كيلومترا في الساعة، وفقا لوسائل الإعلام اليابانية.


وأبلغ أحد المارة الشرطة بالحادث المزعوم، بعد أن انتبه لصوت محرك سيارة الأجرة أثناء تسارعها.


وأجرى طبيب بيطري فحصا على جثة الحمامة، وحدد سبب الوفاة على أنه "صدمة".
ونظرا لوظيفته كسائق محترف، وصفت الشرطة تصرفه بأنه "خبيث للغاية"، وهو الاعتبار الذي دفعهم إلى اعتقاله، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون "فوجي". وكالات

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