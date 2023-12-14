Thursday, 14 December 2023 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إجلاء ٩٢ أردنيا من غزة اليوم

12/14/2023 4:24:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استمراراً بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في قطاع غزة، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، تعمل اليوم على تأمين إجلاء ٩٢ مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح السفير القضاة بأن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إتمام عملية إجلائهم اليوم، واستقبالهم وتأمينهم بما يحتاجونه من مساعدة ورعاية طبية، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وقال السفير القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ ١٠١٠ شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء ٥٢٥ منهم.

وجدد السفير القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
- 00962799562903
- 00962799562471
- 00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected]

MENAFN14122023000072011014ID1107594375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث