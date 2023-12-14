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إيران: لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة نهيمن عليها

12/14/2023 4:24:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، حذر من أن مقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات مدعومة من الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيواجه“مشكلات استثنائية”.
وجاءت تصريحات أشتياني بعد أن قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع دول أخرى لتشكيل تلك القوة في أعقاب سلسلة من الهجمات نفذها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر.
وقال أشتياني لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية في تصريحات نشرتها اليوم الخميس:“إذا اتخذوا مثل هذه الخطوة غير العقلانية، فسوف يواجهون مشكلات استثنائية”.
وأضاف:“لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة نهيمن عليها” في إشارة إلى البحر الأحمر.
ولم يحدد أشتياني أي إجراءات لدى إيران الاستعداد لترد بها على تشكيل قوة للبحر الأحمر تدعمها الولايات المتحدة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحافيين الأسبوع الماضي، إن واشنطن تجري محادثات مع“دول أخرى” بشأن تشكيل“قوة عمل بحرية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر” لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
وهاجم الحوثيون سفناً في ممرات شحن حيوية، وأيضا عبر إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل على بعد أكثر من ألف ميل من مقرهم في العاصمة اليمنية صنعاء.
وعززت القوات البحرية الأمريكية والفرنسية تواجدها في البحر الأحمر لحماية السفن من خطر استيلاء أو هجوم الحوثيين عليها.
(رويترز)

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