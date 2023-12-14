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صفاء سلطان عن أبو عبيدة: صوته أجمل من صوت فيروز عالصبح (فيديو)

12/14/2023 4:24:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حلت الفنانة الأردنية صفاء سلطان ضيفة ضمن برنامج متة بودكاست مع الإعلامي عطية عوض، وبكت صفاء بحرقة خلال الحلقة عندما تحدثت عن الوضع في فلسطين ومشاهد الدمار خاصة أن لديها أقارب محاصرين هناك.
وفي التفاصيل، اعتذرت صفاء من الشعب الفلسطيني عن العجز الذي يشعر به الشعب العربي تجاههم بسبب عدم تحرك الحكومات لدعم فلسطين.

وقالت صفاء أنه حي لو مات كل الشعب الفلسطيني فإن الفلسطينيين موجودين في كل أنحاء العالم وسينجبون المزيد من الاولاد الذين سيصبحون مجاهدين.

عبرت صفاء سلطان عن استيائها من الوضع في فلسطين وأن الجميع تركها تواجه هذا الصراع وحدها وتحدثت عن المتحدث باسم الفصائل في فلسطين. ووصفت صوته بأنه أجمل من صوت فيروز في هذا الوقت بالنسبة لها وهو يكشف عن أبرز تطورات المعركة.

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