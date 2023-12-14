Aqara وiot Squared توحدان جهودهما لتسريع اعتماد المنازل الذكية في المملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقَّعت Aqara، الشركة الرائدة في توفير منتجات المنازل الذكية، مذكرة تفاهم (MoU) مع شركة iot squared، التي تمثل مشروعًا مشتركًا بين مجموعة stc وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، لإقامة شراكة إستراتيجية تُركِّز بشكل خاص على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وإنترنت الأشياء (IoT). ويهدف هذا التعاون إلى دعم نمو الرقمنة من خلال البحث والتطوير في مجال إنترنت الأشياء (IoT) في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030.

وقَّع مذكرة التفاهم Zhen Lin رئيس شركة Aqara وعثمان الدهش الرئيس التنفيذي لشركة iot Squared في بكين، الصين في 12 ديسمبر 2023.

بموجب اتفاقية الشراكة هذه، ستعمل شركة Aqara وiot Squared معًا لتوفير أجهزة وخدمات إنترنت الأشياء للمستهلكين في المملكة العربية السعودية. وبفضل منصة ومجموعة منتجات المنزل الذكي الموسَّعة التي تقدمها شركة Aqara، إلى جانب رؤية السوق لشركة iot squared وخبرتها الكبيرة في الصناعة، يهدف الكيانان إلى تطوير حلول منزلية ذكية مخصصة للمستخدمين والشركات في كل أنحاء المنطقة.

يقول Zhen Lin، رئيس شركة Aqara "إن شركة Aqara متحمسة للمشاركة في هذا الجهد المشترك لدفع أبحاث تكنولوجيا إنترنت الأشياء واعتمادها في المملكة العربية السعودية،" "نحن نؤمن بأن التآزر بين الصناعة التي تقدمها iot Squared وخبرتها الإقليمية، إلى جانب تقنيات إنترنت الأشياء القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة Aqara، سوف يسرع ظهور المنازل المتصلة في المملكة العربية السعودية."

يقول عثمان الدهش الرئيس التنفيذي لشركة iot Squared "بينما نشرع في هذه الرحلة التحويلية لتطوير حلول المنزل الذكي المتطورة، لن تؤدي هذه الشراكة إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي فحسب، بل ستتوافق بسلاسة أيضًا مع الالتزام برؤية بلدنا الرامية إلى تعزيز الرفاهية ونوعية الحياة،" "معًا، نمتلك القدرة على تشكيل مستقبل لا تربطنا فيه التكنولوجيا فحسب، بل ترتقي بنسيج حياتنا وتثريه أيضًا، بما يتناغم مع تطلعات أمتنا."

نبذة عن iot squared

تم إنشاء iot Squared كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وشركة stc المتخصصة في إنترنت الأشياء (IoT). ويتمثل الهدف منها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنترنت الأشياء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تسريع اعتماد تقنيات إنترنت الأشياء. تم إدراج إنترنت الأشياء في إستراتيجية "DARE 2.0" من stc ضمن مجالات الاستثمار الإستراتيجية، والتي تتوافق مع مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة. وتقدم iot squared حلولاً ذكية في قطاعات تتضمن التصنيع والخدمات اللوجستية والمدن الذكية بهدف أن تصبح "متجرًا شاملاً" لحلول إنترنت الأشياء.

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نبذة عن Aqara

تأسست شركة Aqara في عام 2016، وهي شركة رائدة في مجال توفير المنازل الذكية لديها مكاتب في نيويورك وشنجن. وبفضل مجموعة المنتجات الشاملة التي تقدمها، والتي تبدأ من مجموعة متنوعة من المستشعرات الذكية مرورًا بالمفاتيح والكاميرات وأجهزة التحكم في الستائر ووصولاً إلى أقفال الأبواب الذكية، تلتزم الشركة بإتاحة تجربة المنازل الذكية التي تتسم بالسلاسة والاستباقية والسهولة. كانت شركة Aqara أيضًا أحد أوائل المدافعين عن معيار اتصال إنترنت الأشياء الجديد، الذي يُطلق عليه Matter، وقد تعاونت مع الشركاء في الصناعة لتعزيز إمكانية التشغيل التفاعلي وبساطة تكنولوجيا المنزل الذكي.

تقدم Aqara خدماتها حاليًا لأكثر من 11 مليون عميل في كل أنحاء العالم، من خلال شركاء التوزيع في 6 قارات هي آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأستراليا. وتقدم الشركة أيضًا واحدة من أكثر المجموعات شمولاً في حلول المنزل الذكي المتوافقة مع Apple Home في السوق، ويمكن العثور على أجهزة Aqara في متاجر Apple في كل أنحاء آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا. ومع استمرار الشركة في توسيع تواجدها على الساحة العالمية، تأمل Aqara في توفير تكنولوجيا منزلية ذكية يسهل على الأسر الوصول إليها في كل أنحاء العالم.

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