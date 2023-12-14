عقد شراكة بين Noqodi وnapier لتأمين المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر Napier ، شركة التكنولوجيا التنظيمية للامتثال ومكافحة الجرائم المالية ومقرها لندن، الإعلان عن اختيارها منصة لمكافحة غسل الأموال من noqodi ، المحفظة الرقمية وحل المدفوعات الرائد في الإمارات العربية المتحدة.

تقدم Napier حلول مراقبة المعاملات وفحص العملاء وتقييم المخاطر المتعلقة بالعملاء ومراجعة أنشطة العملاء لشركة noqodi، بغية تعزيز هدفها المتمثل في دعم مبادرة الحكومة الهادفة إلى تحقيق اقتصاد رقمي آمن وغير نقدي.

ستزود حلول Napier شركة noqodi بالتالي:



بيئة آمنة لضبط وتحسين إعدادات الفحص؛

تمكين واجهة برمجة التطبيقات والفحص في الوقت الفعلي وفحص الدفعات ودعم الترجمة الصوتية لعدد 22 لغة والمطابقة الغامضة بالذكاء الاصطناعي وإمكانيات التسجيل الثانوية؛

تحليل رسومي في الوقت الفعلي لسلوك العملاء بغية تحليل أوجه الاختلال؛ لوحات معلومات قابلة للتهيئة مع إنشاء قواعد بدون أكواد، ورؤى مستنيرة معتمدة على الذكاء الاصطناعي بغية اتخاذ قرارات فعالة.

تمر منطقة الشرق الأوسط بفترة فارقة في تاريخ اعتماد المدفوعات الرقمية، إذ تشهد زيادة بنسبة 44 في المائة في حجم المدفوعات الرقمية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة وحدها في عام 2022. ويدعم ذلك حل الدفع الرقمي من noqodi المدعوم الآن بخاصية مراقبة وفحص من الجيل التالي مقدمة من Napier، والذي يوفر منصة دفع موحدة ومؤتمتة بالكامل وظيفتها إرسال واستلام الأموال، ومتكاملة مع التجار الشركاء والبنوك والخدمات الحكومية المتنوعة لإجراء تحويلات سلسة.

تسعى noqodi إلى تحقيق الريادة في مجال منع الجرائم الإلكترونية للحفاظ على عامل التوافق مع معايير البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة.

بناءً على إعلان الشراكة بين Napier وnoqodi الهادفة إلى تحصين المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، أكد زاهي كلّاب ، المدير العام في noqodi، قائلاً:

"تمثل هذه الشراكة البناءة مع Napier علامة فارقة في تاريخ noqodi تدعم رحلتنا الهادفة إلى إحداث ثورة في مجال المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ذلك، يتوافق التزامنا بالابتكار والأمن والامتثال بسلاسة مع حلول Napier المتقدمة. وبالتكاتف معًا، فنحن نهدف إلى تطوير معايير منع الجرائم المالية والمساهمة في تحقيق هدف النمو المستمر وأمن الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ناهيك عن أن هذا التعاون يعزز التزامنا بتوفير منصة مدفوعات متطورة وآمنة ومتوافقة لمستخدمينا، ويعكس رؤيتنا الإستراتيجية لمستقبل المعاملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة."

أكد سيد زين خالد ، مدير قسم المخاطر والامتثال في noqodi، قائلاً:

"لقد وفرت لنا الشراكة البناءة مع Napier عامل الاستقلالية الذي يؤهلنا لتهيئة منصة المدفوعات وتطويرها بأمان في فترة النمو المزدهر هذه التي تمر بها الشركة. ونحن نتطلع إلى استشعار التأثير الإيجابي الذي ستخلفه هذه الشراكة على تعزيز إطار إدارة المخاطر وتنسيق عمليات الامتثال ووضع معايير جديدة لأفضل ممارسات الصناعة."

صرح Greg Watson ، المدير التنفيذي في Napier، قائلاً:

"إن noqodi تغير وجه المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة. أما نحن، فيحدونا بالغ الفخر تجاه تقديم حلول امتثال من الجيل التالي في الوقت الفعلي بغية دعم هذه الخطوة الرائدة ووضع معايير جديدة للامتثال الممتاز في المشهد المالي في الإمارات العربية المتحدة."

نبذة عن Napier

تعد Napier شركة تكنولوجيا تنظيمية تقدم برمجيات امتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية للمؤسسات المالية وشركات الدفع والشركات الوسيطة، كما تصمم Napier ابتكارات تقنية هادفة إلى إحداث تحول فارق في الحد من الجرائم المالية. جدير بالذكر أن منصة الشركة Napier Continuum التي تحوز على ثقة أكثر من 200 مؤسسة على مستوى العالم تعمل على إحداث تحوّل جذري في مفهوم الامتثال ليصبح ميزة تنافسية وليس مجرد التزام قانوني.

نبذة عن noqodi

تعد noqodi شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية مملوكة بالكامل لشركة emaratech وخاضعة لرقابة البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى أنها حل دفع شامل فعال يعتمد على إدارة الحسابات الرقمية بالكامل، ويُستخدم للدفع وأيضًا لقبول المدفوعات. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من أي من قنواتنا المتصلة، بما في ذلك محفظة نقودي (القيمة المخزنة وبطاقة الائتمان والتحويل المصرفي والخدمات المصرفية المباشرة على الإنترنت)، أو حتى الأكشاك ومكاتب الصرافة، لزيادة رصيد محفظتهم (النقد الإلكتروني).

تعمل noqodi على تمكين عدد كبير من الجهات الحكومية وتجار القطاع الخاص، الذين يستفيدون من التكامل الفريد الهادف إلى تزويد عملائهم بأي من خيارات الدفع العديدة المتوفرة، والذين يمكنهم الاستفادة من كل خدمات القيمة المضافة عن طريق بوابة الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

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