حصول AOP Health على تصريح لتسويق Landiolol في كندا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في نهاية نوفمبر 2023، حصلت AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) ، شركة الأدوية الأسترالية الكائنة في فيينا على تصريح من هيئة الصحة الكندية ( Health Canada ) يقضي بتسويق عقار Landiolol القصير المفعول من فئة حاصرات مستقبلات بيتا1 الانتقائية للقلب، والذي يُستخدم في حالات العناية المركزة لعلاج الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية (عدم انتظام دقات القلب فوق البطيني) وعدم انتظام دقات القلب الجيبي غير التعويضي، ومن ثم فهو مخصص لعلاج حالات تسارع ضربات القلب الحادة التي تحدث بدون سبب محدد. يسمح هذا الترخيص بإتاحة خيار علاجي إضافي لمجموعة معينة من مرضى العناية المركزة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يفتح باب سوق أمريكا الشمالية أمام AOP Health .
تم تقديم عقار Landiolol، المصرح به بالفعل في الاتحاد الأوروبي، كثيرًا إلى المجتمع الطبي الكندي في المؤتمرات الطبية الدولية، والذي لن يتوفر في كندا إلا في المستشفيات.
صرح Martin Steinhart، المدير التنفيذي في AOP Health، قائلاً: "تعد الموافقة على استخدام عقار Landiolol في كندا نجاحًا كبيرًا بالنسبة لنا، لأن ذلك يظهر أننا ساعدنا في تطوير خيارات العلاج لمرضى العناية المركزة مستعينين بأنشطتنا في مجال البحث والتطوير."
الموزع المحلي
سيتولى الشريك المحلي، شركة Trimedic Therapeutics Inc.، مسؤولية إطلاق وتوزيع Landiolol.
صرحت Csilla Repas، مدير قسم تحالف الشركات في AOP Health، شارحةً: "تتمتع شركة Trimedic Therapeutics Inc. بالخبرة اللازمة لإنجاح عملية تسويق العقار، نظرًا إلى أنها صاحب مصلحة راسخة في قطاع الرعاية الصحية الكندية وخبير في مجال طب العناية المركزة. لذلك، يسعدنا التعاون مع شريك قوي على شاكلة Trimedic Therapeutics Inc. ليساعدنا في إنجاز هذه المهمة الهامة."
نبذة عن عدم انتظام دقات القلب فوق البطيني
يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب فوق البطيني (بما في ذلك الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية) في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو لا يعانون منها على حد سواء، ونظرًا إلى أن هذه الحالات يمكن أن تضعف وظيفة القلب ومن ثَم تؤدي إلى مشكلات جسيمة في نظام القلب والأوعية الدموية، فإنها تستلزم عناية طبية فورية. وبالمقارنة بحاصرات مستقبلات بيتا1 الانتقائية الأخرى، تتميز حاصرات بيتا القصيرة المفعول من AOP Health بتأثيرها الأسرع وخفضها السريع لمعدل ضربات القلب بدون التسبب في خفض ضغط الدم إلى مستويات حرجة. جدير بالذكر أن استخدام هذا العقار من فئة حاصرات مستقبلات بيتا الذي يتم تناوله عن طريق الوريد يقتصر على الحالات الحادة وحالات الطوارئ، وليس مخصصًا لعلاج حالات عدم انتظام ضربات القلب المزمنة.
نبذة عن AOP Health
تضم AOP Health Group العديد من الشركات، منها AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH ومقرها في فيينا بالنمسا ("AOP Health")، إلى جانب ريادتها في أوروبا في مجال العلاجات المتكاملة للأمراض النادرة ورعاية الحالات الحرجة. وعلى مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، أصبحت المجموعة موفرًا معتمدًا لحلول العلاج المتكاملة من مقرها الرئيسي في فيينا والشركات التابعة لها والمكاتب التمثيلية في كل أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن شركائها في كل أنحاء العالم. ويلخص هدف المجموعة "الاحتياجات. العلم. الثقة" أساس نجاحها، إذ عمدت إلى بناء الثقة عن طريق ضخ استثمارات كبيرة ومستمرة في مجال البحث والتطوير من ناحية والتوجه المتسق والعملي للغاية نحو تلبية متطلبات كل أصحاب المصلحة من ناحية أخرى، وخصوصًا المرضى وأسرهم فضلاً عن متخصصي الرعاية الصحية الذين يعالجونهم.
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