حصول AOP Health على تصريح لتسويق Landiolol في كندا

تم تقديم عقار Landiolol، المصرح به بالفعل في الاتحاد الأوروبي، كثيرًا إلى المجتمع الطبي الكندي في المؤتمرات الطبية الدولية، والذي لن يتوفر في كندا إلا في المستشفيات.

صرح Martin Steinhart، المدير التنفيذي في AOP Health، قائلاً: "تعد الموافقة على استخدام عقار Landiolol في كندا نجاحًا كبيرًا بالنسبة لنا، لأن ذلك يظهر أننا ساعدنا في تطوير خيارات العلاج لمرضى العناية المركزة مستعينين بأنشطتنا في مجال البحث والتطوير."

الموزع المحلي

سيتولى الشريك المحلي، شركة Trimedic Therapeutics Inc.‎، مسؤولية إطلاق وتوزيع Landiolol.

صرحت Csilla Repas، مدير قسم تحالف الشركات في AOP Health، شارحةً: "تتمتع شركة Trimedic Therapeutics Inc.‎ بالخبرة اللازمة لإنجاح عملية تسويق العقار، نظرًا إلى أنها صاحب مصلحة راسخة في قطاع الرعاية الصحية الكندية وخبير في مجال طب العناية المركزة. لذلك، يسعدنا التعاون مع شريك قوي على شاكلة Trimedic Therapeutics Inc.‎ ليساعدنا في إنجاز هذه المهمة الهامة."

نبذة عن عدم انتظام دقات القلب فوق البطيني

يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب فوق البطيني (بما في ذلك الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية) في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو لا يعانون منها على حد سواء، ونظرًا إلى أن هذه الحالات يمكن أن تضعف وظيفة القلب ومن ثَم تؤدي إلى مشكلات جسيمة في نظام القلب والأوعية الدموية، فإنها تستلزم عناية طبية فورية. وبالمقارنة بحاصرات مستقبلات بيتا1 الانتقائية الأخرى، تتميز حاصرات بيتا القصيرة المفعول من AOP Health بتأثيرها الأسرع وخفضها السريع لمعدل ضربات القلب بدون التسبب في خفض ضغط الدم إلى مستويات حرجة. جدير بالذكر أن استخدام هذا العقار من فئة حاصرات مستقبلات بيتا الذي يتم تناوله عن طريق الوريد يقتصر على الحالات الحادة وحالات الطوارئ، وليس مخصصًا لعلاج حالات عدم انتظام ضربات القلب المزمنة.

نبذة عن AOP Health

تضم AOP Health Group العديد من الشركات، منها AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH ومقرها في فيينا بالنمسا ("AOP Health")، إلى جانب ريادتها في أوروبا في مجال العلاجات المتكاملة للأمراض النادرة ورعاية الحالات الحرجة. وعلى مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، أصبحت المجموعة موفرًا معتمدًا لحلول العلاج المتكاملة من مقرها الرئيسي في فيينا والشركات التابعة لها والمكاتب التمثيلية في كل أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن شركائها في كل أنحاء العالم. ويلخص هدف المجموعة "الاحتياجات. العلم. الثقة" أساس نجاحها، إذ عمدت إلى بناء الثقة عن طريق ضخ استثمارات كبيرة ومستمرة في مجال البحث والتطوير من ناحية والتوجه المتسق والعملي للغاية نحو تلبية متطلبات كل أصحاب المصلحة من ناحية أخرى، وخصوصًا المرضى وأسرهم فضلاً عن متخصصي الرعاية الصحية الذين يعالجونهم.

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