NIQ تكشف النقاب عن NIQ Labs المصممة لدفع عجلة الابتكار وتعزيز قدرات المواهب الرائدة في الصناعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر NIQ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول البيانات والتحليلات، الإعلان عن إنشاء مختبرات NIQ Labs، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تسخير القوة الجماعية للمواهب والقدرات عالية المستوى المكتسبة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية. ونظرًا إلى كون تلك المختبرات مركزًا قويًا للابتكار يمتثل لالتزام NIQ بتعزيز النمو المستدام من خلال الاستثمارات المعززة للأداء، فإن NIQ Labs تقف على أهبة الاستعداد لتكون رائدة في مستقبل المنتجات والحلول المبتكرة التي تهدف إلى مواجهة تحديات الصناعة. على مدار العامين الماضيين، استثمرت NIQ أكثر من مليار دولار أمريكي في تشغيل الاستثمارات في البيانات والقدرات الجديدة لبناء رؤية كاملة لسلوك التسوق لدى المستهلك، وذلك من أجل حل مشاكل العملاء والكشف عن مسارات النمو الممكنة. وإلى جانب الاستثمارات، تستفيد مختبرات NIQ Labs من مجموعة واسعة من أصول البيانات، وتستخدم أدوات ذكاء الأعمال الذكية التي تقدم رؤى مفصلة عن السوق وتحليلات تنبؤية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) وعلوم البيانات الموثوق بها.

مع تقديم مختبرات NIQ Labs، تفخر الشركة بالإعلان عن أول أداة جديدة، "NIQ Ask Arthur"، وهي أداة تحويلية قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي سيتم دمجها في منصة Discover. يعمل هذا الحل الثوري الحداثة على تمكين المستخدمين من البحث العالمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتلقي التوصيات المخصصة بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية والتحليلات الدائمة. ومن خلال تقديم رؤى مستقاة من الذكاء الاصطناعي ضمن التقارير، تعمل أداة "NIQ Ask Arthur" على تبسيط تفسير البيانات المعقدة وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. تتيح قدرات الذكاء الاصطناعي للمحادثة إجراء تحقيقات أعمق، وتوجيه المستخدمين من خلال مجموعات البيانات الضخمة وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ. تعد الأداة "NIQ Ask Arthur" تغييرًا جدذريًا للمشهد الحالي، حيث تعيد تشكيل عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات وتجسِّد التزام NIQ بتقديم حلول تحليلية متطورة، تدفع الشركات نحو النجاح في المشهد الصناعي السريع التغير والحركة اليوم. ومن خلال إنشاء مختبرات NIQ Labs، تضمن أداة "NIQ Ask Arthur" سلامة البيانات وتستفيد من أفضل النماذج والأدوات المتاحة في هذا المشهد التكنولوجي الناشئ والسريع التطور.

"يمثل تقديم "NIQ Ask Arthur" إنجازًا مهمًا في رحلة تطوُّر NIQ Labs ومنصة Discover. يقول السيد Troy Treangen، كبير مسؤولي المنتجات في NIQ: "تُحدث هذه الأداة المتطورة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة في ابتكار البيانات واستكشافها، وتقدم للمستخدمين بحثًا عالميًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوصيات مخصصة تستخدم المعلومات الثاقبة على نحو غير مسبوق. وتمثل أداة NIQ Ask Arthur قفزة إلى الأمام في التزامنا بتقديم حلول تحليلية عالية المستوى، وتبسيط البيانات المعقدة وتمكين صناع القرار من خلال إدادهم برؤى قابلة للتنفيذ. في الواقع، إنها أكثر من مجرد أداة؛ فهي تعيد صياغة المشهد القائم وتشكل مستقبل صنع القرار المستند إلى البيانات ويجسد تفاني NIQ في الابتكار في البيئة الديناميكية المميزة للصناعة اليوم.

جاءت مختبرات NIQ Labs نتيجة لإدراك وجود ثروة من الموارد المتخصصة والتقنية ضمن كل عملية استحواذ. ولتسخير قدرات شركاء NIQ، وزيادة القيمة المقدمة إلى العملاء إلى أقصى حد، ستجمع مختبرات NIQ Labs مجموعة هائلة مكونة من نحو 400 مهندس وعلماء بيانات وفنيين يمتلكون مهارات متخصصة استثنائية. وسيكون هذا الكادر الموهوب محرك الابتكار المخصص لـ NIQ، مع التركيز على التصدي للتحديات الداخلية والصناعية وتلك التي يواجهها العملاء من خلال الحلول التكنولوجية المتطورة. وسيعملون جنبًا إلى جنب مع نحو 3 آلاف مهندس و700 عالم بيانات يعملون في العمليات التجارية الأوسع لشركة NIQ.

وقال Jim Peck، الرئيس التنفيذي لشركة NIQ: "تهدف NIQ Labs، المدفوعة بروح المرونة وريادة الأعمال، إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وهدفنا الأساسي هو تعزيز الابتكار القابل للتطوير داخل النظام البيئي لـ NIQ. ويعد الالتزام بحوكمة البيانات جزءًا لا يتجزأ من هذه المهمة. فمن خلال إعطاء الأولوية لسلامة البيانات وأمنها، نضمن وجود أساس موثوق به لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعد بابتكارات غير مسبوقة في الصناعة. ويعمل نهجنا المخصص على تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة، وضمان اتساق البيانات، وحماية مصالح أصحاب المصلحة. وبفضل حلول NIQ، تشهد الشركات انخفاضًا في حالات التناقضات وتقليل الأخطاء وتحسين قيمة البيانات. إن التزامنا بشفافية الأعمال والتنسيق الفعال من حيث التكلفة يمكّن العملاء من الازدهار في عالم يعتمد على البيانات، مما يعزز الابتكار والنمو.

بقيادة Troy Treangen، تم تعزيز فريق قيادة NIQ Labs بخبرة Xavier Facon، وMark Flynn، وJohn Forese، المؤسس المشارك لشركة Data Impact Ludovic Gallen، وDana James، وDennis Madura، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Foxintelligence Edouard Nattee. إن مجموعة مهاراتهم المتنوعة والواسعة هي القوة الدافعة التي تدفع NIQ Labs نحو عصر الإنجازات الرائدة. ,يتعهد هذا الفريق النشيط باتباع نهج استشاري مبتكر، حيث يركز جهوده على خمس ركائز محورية:



الذكاء الاصطناعي التوليدي ( GenAI ): تنصب ركيزة GenAI بشكل استراتيجي على نشر التقنيات المولدة بالذكاء الاصطناعي داخل النظام البيئي لـ NIQ بدعم من قرابة 700 عالم بيانات. واستنادًا إلى هيمنة NIQ الواسعة على مدار عقدين من الزمن في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فإن تقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي سوف يبشر بتقنيات جديدة تهدف إلى تمكين قدرات الواجهة الأمامية لتحقيق نجاح العميل. واستجابةً لسعي العملاء للحصول على مساعدة ذكية تعتمد على السياق في التنقل في بيئات الأعمال المعقدة، تستعد ركيزة الذكاء الاصطناعي التوليدي في NIQ لتوفير الحلول الأساسية التي توجه العملاء نحو استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتحقيق النجاح.

التجارة الإلكترونية العالمية: تم إعداد NIQ Labs لتكون رائدة في اتباع نهج ثوري في قياس التجارة الإلكترونية العالمية وتحليلات المتسوقين. ويهدف الفريق إلى إعادة صياغة منهجيات القياس، مع التركيز على تطوير تطبيقات iOS وAndroid المتقدمة للمستهلكين. وتتجاوز هذه التطبيقات مجرد جمع البيانات، بل تتعمق في المعالجة المعقدة والتحليل الدقيق لوضع معايير صناعية غير مسبوقة.

إسناد المنتج: داخل NIQ Labs، يتولى خبير مختص قيادة ركيزة ترميز المنتج، حيث يستفيد من الخبرة الواسعة لدفع عجلة الابتكار. وتلعب هذه القيادة دورًا محوريًا في تسخير "رؤى المنتج" كحجر زاوية، وتوحيد رؤية ملكية NIQ لقياس Omni وتنشيط المنتجات التي يتم تتبعها، مما يضمن النمو المستمر.

وسائط التجزئة/التجزئة الإلكترونية: تمزج مبادرة NIQ Labs الحكيمة بين التكنولوجيا المتقدمة والرؤى الاستراتيجية لإعادة صياغة مجال البيع بالتجزئة. وتضمن هذه القيادة مشاركة لا مثيل لها للمستهلكين، مما يوفر للعلامات التجارية طرقًا مبتكرة للتواصل مع جمهورها. تعد ركيزة وسائط البيع بالتجزئة بوضع معايير جديدة في الإعلان من خلال استخدام استراتيجيات تعتمد على البيانات لتحقيق رؤية مؤثرة للعلامة التجارية ونتائج تتمحور حول العملاء. رؤى تنبؤية: تعمل NIQ Labs على تعزيز حلولها وتحليلاتها من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن التوجيه الاستراتيجي. وتهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل استطلاعات المستهلكين، وتقديم تحليلات رائدة، واستخدام الذكاء من مستودعات البيانات الضخمة، ووضع NIQ في طليعة الابتكار والكفاءة في الرؤى التنبؤية.

تعمل NIQ، من خلال استخدامها المبتكر للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، على تمكين عملاء التجزئة والتصنيع في أكثر من 90 دولة، ما يفيد أكثر من 1.4 مليون متجر ويتعامل مع تريليونات السجلات لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ. بفضل براعة الشركة واستراتيجيات النشر السريع بها، أمكن تحقيق التقدم التكنولوجي الملحوظ. في العام الماضي، شهدت منصة Discover التابعة لـ NIQ نموًا استثنائيًا، حيث ارتفعت من 2500 مستخدم في يناير 2023 إلى 40 ألف مستخدم في 71 دولة اليوم، مما يعرض النطاق الواسع للتوسع التكنولوجي لـ NIQ. تؤكد هذه القدرة على نشر التكنولوجيا بسرعة، وتعزيز مشاركة المستخدم، وتأسيس حضور عالمي على مرونة NIQ وابتكارها الذي لا مثيل له في صناعة التكنولوجيا. تعمل هذه التطورات على تسهيل الرؤى المتسارعة عبر الصناعات والقنوات والمنتجات المتنوعة، مما يؤدي إلى زيادة سرعة الرؤى على نطاق غير مسبوق لتقديم Full ViewTM‎.

لمزيد من المعلومات عن NIQ Labs وأعمالها الرائدة، يرجى زيارة الموقع NIQ's AI Hub .

معلومات عن NIQ

NIQ هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال استخبارات المستهلكين، حيث تقدم الفهم الأكثر اكتمالًا لسلوك الشراء لدى المستهلك وتكشف عن مسارات جديدة للنمو. في عام 2023، اندمجت NIQ مع GfK، لتجمع بين رائديّ الصناعة اللذين يتمتعان بمدى أعمال عالمي لا مثيل له. ومن خلال قراءة كاملة للبيع بالتجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً، والتي يتم تقديمها من خلال التحليلات المتقدمة من خلال أحدث المنصات، تقدم NIQ تقنية Full ViewTM‎.

NIQ هي شركة تابعة لمحفظة Advent International ولديها عمليات في أكثر من 100 سوق، وتغطي أكثر من 90% من سكان العالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة NIQ.

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