NIQ تكشف النقاب عن NIQ Labs المصممة لدفع عجلة الابتكار وتعزيز قدرات المواهب الرائدة في الصناعة

يسر NIQ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول البيانات والتحليلات، الإعلان عن إنشاء مختبرات NIQ Labs، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تسخير القوة الجماعية للمواهب والقدرات عالية المستوى المكتسبة من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية. ونظرًا إلى كون تلك المختبرات مركزًا قويًا للابتكار يمتثل لالتزام NIQ بتعزيز النمو المستدام من خلال الاستثمارات المعززة للأداء، فإن NIQ Labs تقف على أهبة الاستعداد لتكون رائدة في مستقبل المنتجات والحلول المبتكرة التي تهدف إلى مواجهة تحديات الصناعة. على مدار العامين الماضيين، استثمرت NIQ أكثر من مليار دولار أمريكي في تشغيل الاستثمارات في البيانات والقدرات الجديدة لبناء رؤية كاملة لسلوك التسوق لدى المستهلك، وذلك من أجل حل مشاكل العملاء والكشف عن مسارات النمو الممكنة. وإلى جانب الاستثمارات، تستفيد مختبرات NIQ Labs من مجموعة واسعة من أصول البيانات، وتستخدم أدوات ذكاء الأعمال الذكية التي تقدم رؤى مفصلة عن السوق وتحليلات تنبؤية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) وعلوم البيانات الموثوق بها.

مع تقديم مختبرات NIQ Labs، تفخر الشركة بالإعلان عن أول أداة جديدة، "NIQ Ask Arthur"، وهي أداة تحويلية قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي سيتم دمجها في منصة Discover. يعمل هذا الحل الثوري الحداثة على تمكين المستخدمين من البحث العالمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتلقي التوصيات المخصصة بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية والتحليلات الدائمة. ومن خلال تقديم رؤى مستقاة من الذكاء الاصطناعي ضمن التقارير، تعمل أداة "NIQ Ask Arthur" على تبسيط تفسير البيانات المعقدة وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. تتيح قدرات الذكاء الاصطناعي للمحادثة إجراء تحقيقات أعمق، وتوجيه المستخدمين من خلال مجموعات البيانات الضخمة وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ. تعد الأداة "NIQ Ask Arthur" تغييرًا جدذريًا للمشهد الحالي، حيث تعيد تشكيل عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات وتجسِّد التزام NIQ بتقديم حلول تحليلية متطورة، تدفع الشركات نحو النجاح في المشهد الصناعي السريع التغير والحركة اليوم. ومن خلال إنشاء مختبرات NIQ Labs، تضمن أداة "NIQ Ask Arthur" سلامة البيانات وتستفيد من أفضل النماذج والأدوات المتاحة في هذا المشهد التكنولوجي الناشئ والسريع التطور.

"يمثل تقديم "NIQ Ask Arthur" إنجازًا مهمًا في رحلة تطوُّر NIQ Labs ومنصة Discover. يقول السيد Troy Treangen، كبير مسؤولي المنتجات في NIQ: "تُحدث هذه الأداة المتطورة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة في ابتكار البيانات واستكشافها، وتقدم للمستخدمين بحثًا عالميًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوصيات مخصصة تستخدم المعلومات الثاقبة على نحو غير مسبوق. وتمثل أداة NIQ Ask Arthur قفزة إلى الأمام في التزامنا بتقديم حلول تحليلية عالية المستوى، وتبسيط البيانات المعقدة وتمكين صناع القرار من خلال إدادهم برؤى قابلة للتنفيذ. في الواقع، إنها أكثر من مجرد أداة؛ فهي تعيد صياغة المشهد القائم وتشكل مستقبل صنع القرار المستند إلى البيانات ويجسد تفاني NIQ في الابتكار في البيئة الديناميكية المميزة للصناعة اليوم.

جاءت مختبرات NIQ Labs نتيجة لإدراك وجود ثروة من الموارد المتخصصة والتقنية ضمن كل عملية استحواذ. ولتسخير قدرات شركاء NIQ، وزيادة القيمة المقدمة إلى العملاء إلى أقصى حد، ستجمع مختبرات NIQ Labs مجموعة هائلة مكونة من نحو 400 مهندس وعلماء بيانات وفنيين يمتلكون مهارات متخصصة استثنائية. وسيكون هذا الكادر الموهوب محرك الابتكار المخصص لـ NIQ، مع التركيز على التصدي للتحديات الداخلية والصناعية وتلك التي يواجهها العملاء من خلال الحلول التكنولوجية المتطورة. وسيعملون جنبًا إلى جنب مع نحو 3 آلاف مهندس و700 عالم بيانات يعملون في العمليات التجارية الأوسع لشركة NIQ.

وقال Jim Peck، الرئيس التنفيذي لشركة NIQ: "تهدف NIQ Labs، المدفوعة بروح المرونة وريادة الأعمال، إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وهدفنا الأساسي هو تعزيز الابتكار القابل للتطوير داخل النظام البيئي لـ NIQ. ويعد الالتزام بحوكمة البيانات جزءًا لا يتجزأ من هذه المهمة. فمن خلال إعطاء الأولوية لسلامة البيانات وأمنها، نضمن وجود أساس موثوق به لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعد بابتكارات غير مسبوقة في الصناعة. ويعمل نهجنا المخصص على تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة، وضمان اتساق البيانات، وحماية مصالح أصحاب المصلحة. وبفضل حلول NIQ، تشهد الشركات انخفاضًا في حالات التناقضات وتقليل الأخطاء وتحسين قيمة البيانات. إن التزامنا بشفافية الأعمال والتنسيق الفعال من حيث التكلفة يمكّن العملاء من الازدهار في عالم يعتمد على البيانات، مما يعزز الابتكار والنمو.

بقيادة Troy Treangen، تم تعزيز فريق قيادة NIQ Labs بخبرة Xavier Facon، وMark Flynn، وJohn Forese، المؤسس المشارك لشركة Data Impact Ludovic Gallen، وDana James، وDennis Madura، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Foxintelligence Edouard Nattee. إن مجموعة مهاراتهم المتنوعة والواسعة هي القوة الدافعة التي تدفع NIQ Labs نحو عصر الإنجازات الرائدة. ,يتعهد هذا الفريق النشيط باتباع نهج استشاري مبتكر، حيث يركز جهوده على خمس ركائز محورية:



الذكاء الاصطناعي التوليدي ( GenAI ): تنصب ركيزة GenAI بشكل استراتيجي على نشر التقنيات المولدة بالذكاء الاصطناعي داخل النظام البيئي لـ NIQ بدعم من قرابة 700 عالم بيانات. واستنادًا إلى هيمنة NIQ الواسعة على مدار عقدين من الزمن في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فإن تقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي سوف يبشر بتقنيات جديدة تهدف إلى تمكين قدرات الواجهة الأمامية لتحقيق نجاح العميل. واستجابةً لسعي العملاء للحصول على مساعدة ذكية تعتمد على السياق في التنقل في بيئات الأعمال المعقدة، تستعد ركيزة الذكاء الاصطناعي التوليدي في NIQ لتوفير الحلول الأساسية التي توجه العملاء نحو استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتحقيق النجاح.

التجارة الإلكترونية العالمية: تم إعداد NIQ Labs لتكون رائدة في اتباع نهج ثوري في قياس التجارة الإلكترونية العالمية وتحليلات المتسوقين. ويهدف الفريق إلى إعادة صياغة منهجيات القياس، مع التركيز على تطوير تطبيقات iOS وAndroid المتقدمة للمستهلكين. وتتجاوز هذه التطبيقات مجرد جمع البيانات، بل تتعمق في المعالجة المعقدة والتحليل الدقيق لوضع معايير صناعية غير مسبوقة.

إسناد المنتج: داخل NIQ Labs، يتولى خبير مختص قيادة ركيزة ترميز المنتج، حيث يستفيد من الخبرة الواسعة لدفع عجلة الابتكار. وتلعب هذه القيادة دورًا محوريًا في تسخير "رؤى المنتج" كحجر زاوية، وتوحيد رؤية ملكية NIQ لقياس Omni وتنشيط المنتجات التي يتم تتبعها، مما يضمن النمو المستمر.

وسائط التجزئة/التجزئة الإلكترونية: تمزج مبادرة NIQ Labs الحكيمة بين التكنولوجيا المتقدمة والرؤى الاستراتيجية لإعادة صياغة مجال البيع بالتجزئة. وتضمن هذه القيادة مشاركة لا مثيل لها للمستهلكين، مما يوفر للعلامات التجارية طرقًا مبتكرة للتواصل مع جمهورها. تعد ركيزة وسائط البيع بالتجزئة بوضع معايير جديدة في الإعلان من خلال استخدام استراتيجيات تعتمد على البيانات لتحقيق رؤية مؤثرة للعلامة التجارية ونتائج تتمحور حول العملاء. رؤى تنبؤية: تعمل NIQ Labs على تعزيز حلولها وتحليلاتها من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن التوجيه الاستراتيجي. وتهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل استطلاعات المستهلكين، وتقديم تحليلات رائدة، واستخدام الذكاء من مستودعات البيانات الضخمة، ووضع NIQ في طليعة الابتكار والكفاءة في الرؤى التنبؤية.

تعمل NIQ، من خلال استخدامها المبتكر للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، على تمكين عملاء التجزئة والتصنيع في أكثر من 90 دولة، ما يفيد أكثر من 1.4 مليون متجر ويتعامل مع تريليونات السجلات لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ. بفضل براعة الشركة واستراتيجيات النشر السريع بها، أمكن تحقيق التقدم التكنولوجي الملحوظ. في العام الماضي، شهدت منصة Discover التابعة لـ NIQ نموًا استثنائيًا، حيث ارتفعت من 2500 مستخدم في يناير 2023 إلى 40 ألف مستخدم في 71 دولة اليوم، مما يعرض النطاق الواسع للتوسع التكنولوجي لـ NIQ. تؤكد هذه القدرة على نشر التكنولوجيا بسرعة، وتعزيز مشاركة المستخدم، وتأسيس حضور عالمي على مرونة NIQ وابتكارها الذي لا مثيل له في صناعة التكنولوجيا. تعمل هذه التطورات على تسهيل الرؤى المتسارعة عبر الصناعات والقنوات والمنتجات المتنوعة، مما يؤدي إلى زيادة سرعة الرؤى على نطاق غير مسبوق لتقديم Full ViewTM‎.

لمزيد من المعلومات عن NIQ Labs وأعمالها الرائدة، يرجى زيارة الموقع NIQ's AI Hub .

معلومات عن NIQ

NIQ هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال استخبارات المستهلكين، حيث تقدم الفهم الأكثر اكتمالًا لسلوك الشراء لدى المستهلك وتكشف عن مسارات جديدة للنمو. في عام 2023، اندمجت NIQ مع GfK، لتجمع بين رائديّ الصناعة اللذين يتمتعان بمدى أعمال عالمي لا مثيل له. ومن خلال قراءة كاملة للبيع بالتجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً، والتي يتم تقديمها من خلال التحليلات المتقدمة من خلال أحدث المنصات، تقدم NIQ تقنية Full ViewTM‎.

NIQ هي شركة تابعة لمحفظة Advent International ولديها عمليات في أكثر من 100 سوق، وتغطي أكثر من 90% من سكان العالم. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة NIQ.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.