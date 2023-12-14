شركة Netwitness تدعم الآن AWS Appfabric لتحسين مستوى أمان تطبيقات البرمجيات الخدمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة NetWitness ، الشركة البارزة والرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الكشف عن التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها وخدمات الاستجابة للحوادث، عن تفعيلها AWS AppFabric، وهي خدمة جديدة من Amazon Web Services (AWS) تعمل على ربط تطبيقات البرمجيات الخدمية بسرعة لتحسين مستوى الإنتاجية والأمان.
يمكن أن يكون دمج الحلول الأمنية مع تطبيقات البرمجيات الخدمية مهمة مستهلكة للوقت وعرضة للأخطاء، إذ تتطلب كل عملية دمج تطوير ونشر وتدابير أمنية مخصصة وصيانة مستمرة. ولكن، تقدم AWS AppFabric حلاً مبسطًا عن طريق توفير "لوحة إلكترونية معززة" قياسية، مزودة بنموذج بيانات موحد لربط تطبيقات البرمجيات الخدمية بالحلول الأمنية، وقد تم تصميم هذا الحل لتبسيط عملية الدمج، مما يتيح النشر السريع ويوفر أمانًا شاملاً.
NetWitness تومن بضرورة الدعم المستمر للتقنيات والحلول الناشئة، ويمكن أن يؤدي تفعيلها لخدمة AWS AppFabric إلى القضاء على النقاط العمياء المحتملة وتسهيل اعتماد التطبيقات القيمة الموجهة نحو الأعمال، فمع AWS AppFabric، يمكن للعملاء الاستفادة من تقنية جديدة مهمة لتحسين مستوى قابلية مراقبة درجة الأمان، كما أن الشركة على أتم استعداد لمساعدتهم من البداية.
يوفر تفعيل شركة NetWitness لخدمة AWS AppFabric ميزة كبيرة لعملائها، إذ إنها تقدم للعملاء خيارات جديدة لتأمين تطبيقاتهم على AWS، وفي ظل هذا الدعم، تعمل الشركة على تمكين محللي البيانات من دمج بيانات البرمجيات الخدمية بفعالية في أنشطة الكشف عن التهديدات والاستجابة لها ومناهج سير العمل. علاوةً على ذلك، فإن الخدمات المبسطة والقياسية المقدمة من AWS AppFabric تقلل درجة التعقيد والتكلفة، مما يسهل على العملاء إدارة حلولهم الأمنية، كما يمكن للعملاء الاستفادة من إنفاقهم الملتزم في AWS على NetWitness، مما يسهم في زيادة حجم استثماراتهم. وأخيرًا، يعد تفعيل NetWitness لخدمة AWS AppFabric دليلاً دامغًا على دورها المهم داخل النظام البيئي للأمان السحابي، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانتها وثقة العملاء بها.
صرح Ken Naumann، المدير التنفيذي في NetWitness، قائلاً: "طوال رحلتنا، كانت NetWitness في طليعة الشركات التي تعمل على تعزيز عامل الرؤية في مجال التقنيات الناشئة والحلول المبتكرة". "وبصفتنا شركة أمنية رائدة، فنحن نتيح لعملائنا الاستفادة من هذا المنهج المبسط والقياسي لتأمين خدمات AWS الجديدة والحالية في ظل تفعيل AWS AppFabric."
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عن NetWitness
توفر NetWitness قدرات شاملة وقابلة للتطوير للكشف عن التهديدات والاستجابة لها لمختلف المؤسسات حول العالم. كما توفر NetWitness Platform رؤية كاملة مقترنة بميزة ذكاء التهديدات التطبيقية وتحليلات سلوك المستخدم لاكتشاف التهديدات وتحديد الأولويات والتحقيق فيها وأتمتة الاستجابة، وهذا من شأنه تمكين المحللين الأمنيين من زيادة مستوى كفاءتهم واتخاذ كافة الاحترازات لمواجهة التهديدات التي تؤثر سلبًا على الأعمال. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة netwitness .
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