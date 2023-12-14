شركة Netwitness تدعم الآن AWS Appfabric لتحسين مستوى أمان تطبيقات البرمجيات الخدمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة NetWitness ، الشركة البارزة والرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الكشف عن التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها وخدمات الاستجابة للحوادث، عن تفعيلها AWS AppFabric، وهي خدمة جديدة من Amazon Web Services (AWS) تعمل على ربط تطبيقات البرمجيات الخدمية بسرعة لتحسين مستوى الإنتاجية والأمان.

يمكن أن يكون دمج الحلول الأمنية مع تطبيقات البرمجيات الخدمية مهمة مستهلكة للوقت وعرضة للأخطاء، إذ تتطلب كل عملية دمج تطوير ونشر وتدابير أمنية مخصصة وصيانة مستمرة. ولكن، تقدم AWS AppFabric حلاً مبسطًا عن طريق توفير "لوحة إلكترونية معززة" قياسية، مزودة بنموذج بيانات موحد لربط تطبيقات البرمجيات الخدمية بالحلول الأمنية، وقد تم تصميم هذا الحل لتبسيط عملية الدمج، مما يتيح النشر السريع ويوفر أمانًا شاملاً.

NetWitness تومن بضرورة الدعم المستمر للتقنيات والحلول الناشئة، ويمكن أن يؤدي تفعيلها لخدمة AWS AppFabric إلى القضاء على النقاط العمياء المحتملة وتسهيل اعتماد التطبيقات القيمة الموجهة نحو الأعمال، فمع AWS AppFabric، يمكن للعملاء الاستفادة من تقنية جديدة مهمة لتحسين مستوى قابلية مراقبة درجة الأمان، كما أن الشركة على أتم استعداد لمساعدتهم من البداية.

يوفر تفعيل شركة NetWitness لخدمة AWS AppFabric ميزة كبيرة لعملائها، إذ إنها تقدم للعملاء خيارات جديدة لتأمين تطبيقاتهم على AWS، وفي ظل هذا الدعم، تعمل الشركة على تمكين محللي البيانات من دمج بيانات البرمجيات الخدمية بفعالية في أنشطة الكشف عن التهديدات والاستجابة لها ومناهج سير العمل. علاوةً على ذلك، فإن الخدمات المبسطة والقياسية المقدمة من AWS AppFabric تقلل درجة التعقيد والتكلفة، مما يسهل على العملاء إدارة حلولهم الأمنية، كما يمكن للعملاء الاستفادة من إنفاقهم الملتزم في AWS على NetWitness، مما يسهم في زيادة حجم استثماراتهم. وأخيرًا، يعد تفعيل NetWitness لخدمة AWS AppFabric دليلاً دامغًا على دورها المهم داخل النظام البيئي للأمان السحابي، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانتها وثقة العملاء بها.

صرح Ken Naumann، المدير التنفيذي في NetWitness، قائلاً: "طوال رحلتنا، كانت NetWitness في طليعة الشركات التي تعمل على تعزيز عامل الرؤية في مجال التقنيات الناشئة والحلول المبتكرة". "وبصفتنا شركة أمنية رائدة، فنحن نتيح لعملائنا الاستفادة من هذا المنهج المبسط والقياسي لتأمين خدمات AWS الجديدة والحالية في ظل تفعيل AWS AppFabric."

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عن NetWitness

توفر NetWitness قدرات شاملة وقابلة للتطوير للكشف عن التهديدات والاستجابة لها لمختلف المؤسسات حول العالم. كما توفر NetWitness Platform رؤية كاملة مقترنة بميزة ذكاء التهديدات التطبيقية وتحليلات سلوك المستخدم لاكتشاف التهديدات وتحديد الأولويات والتحقيق فيها وأتمتة الاستجابة، وهذا من شأنه تمكين المحللين الأمنيين من زيادة مستوى كفاءتهم واتخاذ كافة الاحترازات لمواجهة التهديدات التي تؤثر سلبًا على الأعمال. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة netwitness .

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