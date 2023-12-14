Hillstone Networks ضمن تقرير مشهد حلول حافة خدمات الأمان

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تم إدراج شركة Hillstone Networks ، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الأمن السيبراني في تقرير مشهد حلول حافة خدمات الأمان للربع الرابع من عام 2023 يقدم التقرير الصادر عن Forrester نظرة عامة إلى مشهد السوق لحلول حافة خدمات الأمان (SSE) ، التي يتم نشرها لتوفير وصول انعدام الثقة إلى التطبيقات والبيانات ولتأمين القوى العاملة عن بُعد. يتطرَّق التقرير إلى الجوانب الرئيسية مثل تعريف السوق، وقيمة الأعمال، ومستوى نضج السوق، والديناميكيات، والمورِّدين البارزين، وحالات الاستخدام العليا، والوظائف حسب حالة الاستخدام، وتركيز المورِّد على حالات الاستخدام الممتدة.
صرح Tim Liu، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك في شركة Hillstone Networks قائلاً: "تعالج حلول حافة خدمات الأمان (SSE) مشكلة حقيقية تتمثل في رأب الثغرات الأمنية في حافة الشبكة التي تتوسع بشكل متزايد". "يوفر حل Hillstone ZTNA حماية انعدام الثقة كجزء من عرض حافة خدمات الأمان (SSE) ، وهذا يوفر الأمان المطلوب للقوى العاملة المختلطة أو البعيدة، ويحمي التطبيقات والبيانات بغض النظر عن النشر - من الحافة إلى السحابة."
وإزاء ظهور نماذج العمل البعيدة والمختلطة، أصبحت محيطات الشبكة التقليدية أقل فاعلية. يتم تكليف كبار مسؤولي أمن المعلومات بتأمين الوصول المتعدد المواقع إلى أصول الشركة: من الشبكات داخل الحرم الجامعي، إلى المكاتب الفرعية، ومنازل الموظفين، وحتى عبر شبكات الهاتف المحمول العامة. ولمواجهة هذه التحديات المختلطة، والوصول إلى أي جهاز وفي أي مكان، تتضمَّن مجموعة حلول الحافة Hillstone تقنية الوصول إلى الشبكة مع انعدام الثقة (ZTNA). يُمكِّن ZTNA المؤسسات من تأمين الوصول بغض النظر عن موقع المستخدم، وهذا يجعلها مناسبة تمامًا للطبيعة الموزعة للقوى العاملة اليوم في حماية أعباء عمل التطبيقات وبيانات المؤسسة والوصول عن بُعد.
يعتمد حل ZTNA من Hillstone على منصَّات جدار الحماية الرائدة الخاصة بها ويتيح إمكانية الوصول الدقيق بناءً على هوية المستخدم والجهاز، والفحوصات المستمرة لمكان الجهاز، وهذا يسمح بتطبيق الامتيازات بدقة، وهو ما يجعله حلّاً مثاليًّا لحافة خدمات الأمان (SSE).
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معلومات عن شركة Hillstone Networks
تُعد شركة Hillstone Networks شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث توفر حماية عميقة ومتّسعة للشركات من جميع الأحجام، من الحافة إلى السحابة، وعبر أي حمل عمل. يوفر نهج الأمن السيبراني المتكامل الذي تتبعه شركة Hillstone Networks إمكانية التغطية والتحكُّم والإدماج لأكثر من 26000 مؤسسة حول العالم. .
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