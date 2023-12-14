Hillstone Networks ضمن تقرير مشهد حلول حافة خدمات الأمان

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تم إدراج شركة Hillstone Networks ، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الأمن السيبراني في تقرير مشهد حلول حافة خدمات الأمان للربع الرابع من عام 2023 يقدم التقرير الصادر عن Forrester نظرة عامة إلى مشهد السوق لحلول حافة خدمات الأمان (SSE) ، التي يتم نشرها لتوفير وصول انعدام الثقة إلى التطبيقات والبيانات ولتأمين القوى العاملة عن بُعد. يتطرَّق التقرير إلى الجوانب الرئيسية مثل تعريف السوق، وقيمة الأعمال، ومستوى نضج السوق، والديناميكيات، والمورِّدين البارزين، وحالات الاستخدام العليا، والوظائف حسب حالة الاستخدام، وتركيز المورِّد على حالات الاستخدام الممتدة.

صرح Tim Liu، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك في شركة Hillstone Networks قائلاً: "تعالج حلول حافة خدمات الأمان (SSE) مشكلة حقيقية تتمثل في رأب الثغرات الأمنية في حافة الشبكة التي تتوسع بشكل متزايد". "يوفر حل Hillstone ZTNA حماية انعدام الثقة كجزء من عرض حافة خدمات الأمان (SSE) ، وهذا يوفر الأمان المطلوب للقوى العاملة المختلطة أو البعيدة، ويحمي التطبيقات والبيانات بغض النظر عن النشر - من الحافة إلى السحابة."

وإزاء ظهور نماذج العمل البعيدة والمختلطة، أصبحت محيطات الشبكة التقليدية أقل فاعلية. يتم تكليف كبار مسؤولي أمن المعلومات بتأمين الوصول المتعدد المواقع إلى أصول الشركة: من الشبكات داخل الحرم الجامعي، إلى المكاتب الفرعية، ومنازل الموظفين، وحتى عبر شبكات الهاتف المحمول العامة. ولمواجهة هذه التحديات المختلطة، والوصول إلى أي جهاز وفي أي مكان، تتضمَّن مجموعة حلول الحافة Hillstone تقنية الوصول إلى الشبكة مع انعدام الثقة (ZTNA). يُمكِّن ZTNA المؤسسات من تأمين الوصول بغض النظر عن موقع المستخدم، وهذا يجعلها مناسبة تمامًا للطبيعة الموزعة للقوى العاملة اليوم في حماية أعباء عمل التطبيقات وبيانات المؤسسة والوصول عن بُعد.

يعتمد حل ZTNA من Hillstone على منصَّات جدار الحماية الرائدة الخاصة بها ويتيح إمكانية الوصول الدقيق بناءً على هوية المستخدم والجهاز، والفحوصات المستمرة لمكان الجهاز، وهذا يسمح بتطبيق الامتيازات بدقة، وهو ما يجعله حلّاً مثاليًّا لحافة خدمات الأمان (SSE).

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معلومات عن شركة Hillstone Networks

تُعد شركة Hillstone Networks شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث توفر حماية عميقة ومتّسعة للشركات من جميع الأحجام، من الحافة إلى السحابة، وعبر أي حمل عمل. يوفر نهج الأمن السيبراني المتكامل الذي تتبعه شركة Hillstone Networks إمكانية التغطية والتحكُّم والإدماج لأكثر من 26000 مؤسسة حول العالم. .

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