مجموعة بويغ تختار حل مركز بيانات الشركات من داوكس لإنشاء نظام بيئي داخلي فعّال للبيانات

MENAFN - AETOSWire) أعلنت مجموعة بويغ عن اختيارها لتقنية داوكس، الشركة الرائدة في مجال حلول تبادل البيانات، لإقامة مركز بيانات خاص بها، بهدف إنشاء نظام بيئي فعّال للبيانات الداخلية خاص بالمجموعة. ومن خلال الاستجابة لتحديات تداول البيانات الداخلية باستخدام تقنية داوكس لتبادل البيانات، ستقوم مجموعة بويغ بتسريع وتسهيل تبادل البيانات وتبادل المعلومات بين الشركات التابعة لها بما في ذلك؛ بويج للإنشاءات، بويج إيموبيلييه، كولاس، إكوانز، مجموعة تي إف 1 وبويج تيليكوم.

وبفضل حل مركز بيانات الشركات من داوكس، ستكون مجموعة بويغ قادرة على توزيع البيانات والحصول على مصادرها وتبادلها في بيئة آمنة وموثوقة وتحقيق قيمة مضافة. وسيسمح هذا الحل الذي يتماشى بالفعل مع اللوائح الأوروبية الجديدة، بتنفيذ سياسة إدارة البيانات الخاصة بمجموعة بويغ بسلاسة، باستخدام تقنية يسهل دمجها وربطها بأنظمة الشركة.

وبالتالي، ستكون مجموعة بويغ قادرة على تبادل البيانات بشكلٍ يقلل بشكل كبير من الجهد والوقت المطلوبين للتنفيذ، بهدف تحسين كفاءة استخدام مصادر البيانات، وتسريع تبادل بيانات الذكاء الاقتصادي، وتعزيز تبادل البيانات، التي تعتبر أساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن خلال استراتيجيتها في تبادل البيانات الداخلية، تضع المجموعة الأسس اللازمة لتبادل البيانات الخارجية وتطبيق نماذج جديدة لتبادل البيانات.

تعليقًا على هذا الإعلان، علق إدوارد بويغ، نائب المدير العام لمجموعة بويغ، المكلف بتطوير الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات والابتكار قائلا:" "تمتلك بويغ نشاطًا واسعًا في مجالات البناء والطاقة والخدمات والإعلام والاتصالات، يلبي الاحتياجات الأساسية. ونحن نعمل جاهدين على اعتماد التكنولوجيا المناسبة لدعمنا في عمليات الابتكار ومواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية." ليتابع قائلا: "تقع البيانات في قلب استراتيجيتنا، وباعتبارها أحد الموقعين على برنامج "اختاروا التكنولوجيا الفرنسية"، فقد اختارت مجموعة بويغ تقنية داوكس لتبادل البيانات لتعزيز الابتكار داخل المجموعة وتطوير مجالات عملنا."

من جانبه قال فابريس توكو الرئيس التنفيذي المشارك لـ"داوكس": "نحن سعداء للغاية باختيار مجموعة بويغ تقنية داوكس لتبادل البيانات لمركز بياناتها. يؤكد هذا الاختيار التزام داوكس بتقديم الحلول الأكثر تقدمًا لمواجهة التحديات الإستراتيجية للشركات. ليضيف قائلا:" بفضل حل مركز بيانات الشركات، تستطيع الشركات الكبيرة التعامل السريع مع بعض تحديات أعمالها والتحديات البيئية والتشغيلية، بما في ذلك استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الكاملة لبياناتها داخليًا"

نبذة عن داوكس

داوكس شركة رائدة في مجال تكنولوجيا حلول تبادل البيانات لمشاركة وتوزيع منتجات البيانات، بثقة، لجميع حالات استخدام الأعمال. ومن خلال حل منص تبادل البيانا من داوكس ، تقوم المؤسسات بإنشاء أنظمة بيئية للبيانات بناء على أسواق البيانات و مراكز البيانات ، التي تلبي المتطلبات التنظيمية وإمكانية التتبع والأمان. كما تقف داوكس الحائزة على لقب رائد ة التكنولوجي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، خلف مبادرة برنامج دولي للتقييس حول " معاملا البيانات الموثوق ". تأسست داوكس، الشركة الفرنسية في عام 2015، وهي تعمل على توسيع عملياتها التجارية إلى أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.