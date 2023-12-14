مجموعة بويغ تختار حل مركز بيانات الشركات من داوكس لإنشاء نظام بيئي داخلي فعّال للبيانات

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت مجموعة بويغ عن اختيارها لتقنية داوكس، الشركة الرائدة في مجال حلول تبادل البيانات، لإقامة مركز بيانات خاص بها، بهدف إنشاء نظام بيئي فعّال للبيانات الداخلية خاص بالمجموعة. ومن خلال الاستجابة لتحديات تداول البيانات الداخلية باستخدام تقنية داوكس لتبادل البيانات، ستقوم مجموعة بويغ بتسريع وتسهيل تبادل البيانات وتبادل المعلومات بين الشركات التابعة لها بما في ذلك؛ بويج للإنشاءات، بويج إيموبيلييه، كولاس، إكوانز، مجموعة تي إف 1 وبويج تيليكوم.
وبفضل حل مركز بيانات الشركات من داوكس، ستكون مجموعة بويغ قادرة على توزيع البيانات والحصول على مصادرها وتبادلها في بيئة آمنة وموثوقة وتحقيق قيمة مضافة. وسيسمح هذا الحل الذي يتماشى بالفعل مع اللوائح الأوروبية الجديدة، بتنفيذ سياسة إدارة البيانات الخاصة بمجموعة بويغ بسلاسة، باستخدام تقنية يسهل دمجها وربطها بأنظمة الشركة.
وبالتالي، ستكون مجموعة بويغ قادرة على تبادل البيانات بشكلٍ يقلل بشكل كبير من الجهد والوقت المطلوبين للتنفيذ، بهدف تحسين كفاءة استخدام مصادر البيانات، وتسريع تبادل بيانات الذكاء الاقتصادي، وتعزيز تبادل البيانات، التي تعتبر أساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن خلال استراتيجيتها في تبادل البيانات الداخلية، تضع المجموعة الأسس اللازمة لتبادل البيانات الخارجية وتطبيق نماذج جديدة لتبادل البيانات.
تعليقًا على هذا الإعلان، علق إدوارد بويغ، نائب المدير العام لمجموعة بويغ، المكلف بتطوير الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات والابتكار قائلا:" "تمتلك بويغ نشاطًا واسعًا في مجالات البناء والطاقة والخدمات والإعلام والاتصالات، يلبي الاحتياجات الأساسية. ونحن نعمل جاهدين على اعتماد التكنولوجيا المناسبة لدعمنا في عمليات الابتكار ومواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية." ليتابع قائلا: "تقع البيانات في قلب استراتيجيتنا، وباعتبارها أحد الموقعين على برنامج "اختاروا التكنولوجيا الفرنسية"، فقد اختارت مجموعة بويغ تقنية داوكس لتبادل البيانات لتعزيز الابتكار داخل المجموعة وتطوير مجالات عملنا."
من جانبه قال فابريس توكو الرئيس التنفيذي المشارك لـ"داوكس": "نحن سعداء للغاية باختيار مجموعة بويغ تقنية داوكس لتبادل البيانات لمركز بياناتها. يؤكد هذا الاختيار التزام داوكس بتقديم الحلول الأكثر تقدمًا لمواجهة التحديات الإستراتيجية للشركات. ليضيف قائلا:" بفضل حل مركز بيانات الشركات، تستطيع الشركات الكبيرة التعامل السريع مع بعض تحديات أعمالها والتحديات البيئية والتشغيلية، بما في ذلك استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الكاملة لبياناتها داخليًا"
نبذة عن داوكس
داوكس شركة رائدة في مجال تكنولوجيا حلول تبادل البيانات لمشاركة وتوزيع منتجات البيانات، بثقة، لجميع حالات استخدام الأعمال. ومن خلال حل منص تبادل البيانا من داوكس ، تقوم المؤسسات بإنشاء أنظمة بيئية للبيانات بناء على أسواق البيانات و مراكز البيانات ، التي تلبي المتطلبات التنظيمية وإمكانية التتبع والأمان. كما تقف داوكس الحائزة على لقب رائد ة التكنولوجي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، خلف مبادرة برنامج دولي للتقييس حول " معاملا البيانات الموثوق ". تأسست داوكس، الشركة الفرنسية في عام 2015، وهي تعمل على توسيع عملياتها التجارية إلى أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.
MENAFN14122023004146001356ID1107594352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.