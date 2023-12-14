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انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق ورياح مثيرة للأتربة على مكة والمدينة

12/14/2023 4:17:06 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر الأنخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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