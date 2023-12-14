التضخم السنوي في السعودية يصل إلى 1.7% خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.7% خلال شهر نوفمبر 2023م، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2022م، أعلى مما كان علية في الشهر السابق، على أساس سنوي، حيث سجل 1.6%.
فيما كان ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى هو المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر بنسبة 7.8% كذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.
وبينت الهيئة أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.4% في شهر نوفمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8% كانت أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في نوفمبر 2023م ، نظرًا لأهميتها النسبية العالية في سلة المستهلك بوزن 21%.
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