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التضخم السنوي في السعودية يصل إلى 1.7% خلال نوفمبر

12/14/2023 4:17:06 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.7% خلال شهر نوفمبر 2023م، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2022م، أعلى مما كان علية في الشهر السابق، على أساس سنوي، حيث سجل 1.6%.
فيما كان ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى هو المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر بنسبة 7.8% كذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.

وبينت الهيئة أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.4% في شهر نوفمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8% كانت أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في نوفمبر 2023م ، نظرًا لأهميتها النسبية العالية في سلة المستهلك بوزن 21%.

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