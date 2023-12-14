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هل يشكل نظام الصيام المتقطع خطرا على الصحة؟

12/14/2023 4:17:05 AM
(MENAFN- Al Watan) يعتمد الأداء السليم للنظام الهرموني للشخص بدرجة كبيرة على نظامه الغذائي لذلك من المهم تناول الطعام في نفس الوقت دائما وبانتظام.

وبحسب "فيستي.رو" فقد أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أسباب ضرورة تناول الطعام في وقته وتجنب الصيام المتقطع.

وكيف يمكن أن يسبب فقدان الوزن السريع خللا هرمونيا.

قال مياسنيكوف أن الدراسات في هذا المجال أظهرت أن النظام الهرموني يتحكم بوزن الشخص.

لذلك لتجنب اختلال النظام الهرموني من المهم تناول الطعام بصورة منتظمة وتجنب فترات الصيام وتقلبات الوزن المفاجئة.

تابع: ويسعى النظام الهرموني إلى الحفاظ على وزن ثابت، ولكن في حالة انخفاض الوزن بصورة مفاجئة، وارتفاعه ثانية يعتبره الجسم أمرا طبيعيا، ما يصبح من الصعب تخفيضه من جديد.

ويشير إلى أنه في مثل هذه الحالات يتطلب الأمر تدخلا طبيا بالإضافة إلى التغذية الصحيحة.

مع وجوب ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة.

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