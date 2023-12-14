هل يشكل نظام الصيام المتقطع خطرا على الصحة؟

(MENAFN
- Al Watan) يعتمد الأداء السليم للنظام الهرموني للشخص بدرجة كبيرة على نظامه الغذائي لذلك من المهم تناول الطعام في نفس الوقت دائما وبانتظام.
وبحسب "فيستي.رو" فقد أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أسباب ضرورة تناول الطعام في وقته وتجنب الصيام المتقطع.
وكيف يمكن أن يسبب فقدان الوزن السريع خللا هرمونيا.
قال مياسنيكوف أن الدراسات في هذا المجال أظهرت أن النظام الهرموني يتحكم بوزن الشخص.
لذلك لتجنب اختلال النظام الهرموني من المهم تناول الطعام بصورة منتظمة وتجنب فترات الصيام وتقلبات الوزن المفاجئة.
تابع: ويسعى النظام الهرموني إلى الحفاظ على وزن ثابت، ولكن في حالة انخفاض الوزن بصورة مفاجئة، وارتفاعه ثانية يعتبره الجسم أمرا طبيعيا، ما يصبح من الصعب تخفيضه من جديد.
ويشير إلى أنه في مثل هذه الحالات يتطلب الأمر تدخلا طبيا بالإضافة إلى التغذية الصحيحة.
مع وجوب ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة.
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